Celebrará Feria Internacional del Libro del Zócalo 25 Aniversario con Presentaciones, Conciertos y Poesía

-La inauguración se llevará cabo el sábado 11 de octubre a las 14:45 horas.

La vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo) llegará del viernes 10 al domingo 19 de octubre de 2025 para llenar el corazón de la capital con miles de libros, historias, debates políticos, periodismo, historia y voces diversas. Se trata de un espacio de encuentro político/cultural masivo para lectores, autores, grandes personajes y público en general, organizado por el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura local y la Brigada Para Leer en Libertad A.C.



En estos 25 años, la FIL Zócalo se ha consolidado como una de las favoritas del público para conseguir novedades literarias, grandes ofertas y disfrutar de una jornada llena de letras, debates, imaginación e historias. En esta ocasión, la feria contará con más de 300 sellos editoriales, entre los que se encuentran Fondo de Cultura Económica, Planeta, Random House, Colofón, Tomo, UNAM, Salto de Página, Eterno Femenino Ediciones, Ediciones Castilibros, Lunaria Ediciones, Bonilla artigas editores, El Colegio de México, Alfaomega Grupo Editor, El Barco de Papel, por mencionar algunas.



Esta edición contará con cuatro foros que llevan por nombre frases de poemas de grandes autores y autoras. En ellos podrás encontrar diferentes actividades de entrada libre para todas las edades.



La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria ofrecerá actividades dirigidas a las infancias, como presentaciones de Libro Club, con títulos como “El secreto de Nebuloponto”; “Cómo liberar a un pajarito”; “Escritura creativa y saberes comunitarios. Historias de semillas que florecen”; “Oso de Peluche. Y otros feminicuentos”; y la colección de libros CENADEH Rosario Ibarra de Piedra.



Para conocer la programación completa, te invitamos a consultar el Facebook oficial de la feria: https://www.facebook.com/FILZocalo/.



En una época en la que las letras se pierden entre el ruido y la inmediatez es protagonista, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2025 celebra su 25 aniversario recordando a la población que leer, escribir y encontrarse en los libros es un acto que puede transformar al mundo y que cada página es una oportunidad para el diálogo, la memoria y la esperanza. En esta jornada, la literatura vuelve a ser un punto en común en el que todas las voces caben.