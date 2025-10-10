Clara Brugada inaugura Módulo de Seguridad en Coyoacán

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió la colonia Hermosillo, en la alcaldía Coyoacán, donde destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales y la ciudadanía para garantizar la seguridad en la capital del país.
En el marco de su visita, Clara Brugada anunció la recuperación de todos los módulos de seguridad de la ciudad, y remarcó: “vamos a garantizar que tengan policía las 24 horas, los siete días de la semana”.
Detalló, además, que gracias a las estrategias implementadas Coyoacán ha logrado reducir 27 por ciento la incidencia delictiva, disminuyendo los delitos de alto impacto como homicidios, robos a transeúntes y de vehículos.
Brugada Molina destacó la importancia de la participación ciudadana en las acciones de seguridad a través del programa Policía Cerca de Ti, que consiste en que los policías se presenten casa por casa, informen a la población sobre su responsabilidad en cada cuadrante y rindan cuentas directamente ante los vecinos.
Aunado a ello, se realizarán asambleas mensuales en los módulos para recibir retroalimentación de la población y evaluar el desempeño de los uniformados.
La mandataria capitalina informó que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió 30 mil nuevas videocámaras, lo que incrementa a 115 mil el total de cámaras en la capital, superando a muchas ciudades de América en materia de videovigilancia. En paralelo, se han incorporado más de 3 mil 500 patrullas nuevas para reforzar la presencia policial en todas las colonias.
Clara Brugada reiteró su reconocimiento a los policías de la ciudad por su labor diaria y recordó que desde 2019 se ha logrado reducir más del 60 por ciento los delitos en la Ciudad de México, consolidando a la capital como un referente en seguridad a nivel nacional.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que al concluir 2025 estarán rehabilitados 27 módulos de seguridad en las 16 alcaldías de la ciudad, y adelantó que la meta para el próximo año 2026 será renovar 100 módulos y para el final del sexenio serán un total de 500.
En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que a la fecha son 97 los módulos de vigilancia que se encuentran en operación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y actualmente se encuentran 27 en proceso de recuperación y construcción, y señaló que se lleva a cabo la habilitación de nuevos espacios para alcanzar la meta instruida por la Jefa de Gobierno de llegar a al menos 500 al término de la actual administración.
Los módulos de vigilancia tienen como objetivo la prevención del delito y la atención inmediata a la ciudadanía, pues son espacios donde las y los vecinos cuentan con un punto de auxilio inmediato con presencia policial las 24 horas del día, los 365 días del año, mismo que brinda a policías un lugar digno para desempeñar sus funciones y reafirmar la cercanía con la población.