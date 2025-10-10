Doble frente frío congelará a 10 estados por bajas temperaturas y lluvias

También se recuerda que la tormenta tropical Priscilla continúa desplazándose frente a la costa occidental de Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la llegada de dos frentes fríos que afectarán a gran parte del territorio mexicano a partir de hoy viernes 10 y el sábado 11 de octubre de 2025, provocando un notable descenso de temperatura, lluvias intensas y rachas de viento en diversas regiones del país. El primer frente frío se aproximará al norte de México hoy viernes, ocasionando un descenso de temperatura en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, además de lluvias y vientos de hasta 70 km/h.



Para el sábado un segundo sistema frontal, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, ingresará por el noroeste, afectando principalmente a Baja California, Baja California Sur y Sonora, donde se prevén lluvias intensas, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado en zonas costeras.



El SMN detalló que el segundo frente frío estará acompañado por una masa de aire polar que reforzará las condiciones invernales en la región norte del país. Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Estado de México, mientras que en el día prevalecerán valores entre 30 y 40 °C en el Pacífico sur y el Golfo de México.



También se recuerda que la tormenta tropical Priscilla continúa desplazándose frente a la costa occidental de Baja California Sur, mantendrá chubascos, lluvias fuertes y oleaje de hasta 5 metros, aunque se prevé que pierda fuerza gradualmente al ingresar en una zona de cizalladura en altura y aguas menos cálidas.



El SMN advirtió sobre una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, que se moverá hacia el noroeste entre el viernes y el domingo, provocando lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en esas entidades, además de Sinaloa y Nayarit.



En el centro y oriente del país, un canal de baja presión interactuará con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, donde se esperan acumulaciones de hasta 250 milímetros.



Por su parte, la onda tropical número 37, que ingresará por la Península de Yucatán, reforzará las precipitaciones en el sureste mexicano, especialmente en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, donde se estiman lluvias muy fuertes a intensas.



Este viernes se pronostican lluvias intensas en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Colima, además de vientos de hasta 100 km/h en las costas del Pacífico centro y sur. Ya pare el los efectos del segundo frente frío provocarán lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Sonora, con oleaje de hasta 6 metros en el litoral bajacaliforniano.



El SMN recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas, atender las indicaciones de Protección Civil y extremar precauciones por posibles inundaciones, deslaves o caída de árboles ante los vientos intensos y la presencia de frentes fríos activos.