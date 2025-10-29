Instalan en Tlaxcala Consejo Estatal, cumple con la Ley de Archivos

-La gobernadora Lorena Cuéllar destacó la importancia de preservar, organizar y digitalizar el patrimonio documental estatal.

Con el propósito de consolidar la preservación de la memoria histórica de la entidad, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la instalación del Consejo Estatal de Archivos, acto en el que destacó la importancia de fortalecer la identidad y el legado de Tlaxcala mediante la protección y digitalización de sus documentos.



Cuéllar Cisneros reconoció la labor del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) por impulsar la conformación del Consejo.



“He visto cómo el Archivo se ha transformado, cómo hoy se invita a las escuelas, a la ciudadanía; era un Archivo prácticamente muerto y hoy tiene vida”, expresó.



Asimismo, la mandataria anunció una inversión estatal para la remodelación del Archivo General e Histórico, a fin de garantizar mejores condiciones de conservación documental, pues aseguró que se requiere dar condiciones dignas para proteger el patrimonio que es de todas y todos los tlaxcaltecas.



El director general del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu, reconoció el compromiso del gobierno estatal, pues refirió que la instalación de este Consejo no es un acto protocolario más: es la piedra angular que consolida un sistema archivístico robusto, moderno y alineado con los más altos estándares nacionales.



Destacó que, con este acto, Tlaxcala se suma formalmente a la construcción del Sistema Nacional de Archivos, y enumeró las diez acciones centrales que el nuevo Consejo deberá impulsar, entre ellas: la homologación normativa, la profesionalización del sector y la modernización tecnológica.



En su intervención, la directora del AGHET, Mayra Vázquez Velázquez, informó que la creación del Consejo Estatal de Archivos, se fundamenta en el artículo 64 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.



Dio a conocer que ella fungirá como Presidenta, y que lo integrarán representantes de los tres Poderes del Estado y de distintos municipios, así como de órganos autónomos. Además, Vázquez Velázquez propuso a Johannt Obed Rodríguez Mendieta como Secretario Técnico del Consejo, cuya sugerencia fue aprobada por unanimidad durante el orden del día.



Rodríguez Mendieta presentó el calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2025 y anunció el inicio del proceso de designación de los representantes de archivos privados, así como del Consejo Técnico y Científico Archivístico.