Cayó 0.3% el PIB de México durante el tercer trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó un 0.3% trimestral en el tercer trimestre de 2025, arrastrado principalmente por el sector secundario, relacionado con la industria, confirmó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Esta caída ocurrió debido al retroceso trimestral del sector industrial (-1.5%), aunque contrastó un avance en la agricultura (3.2%) y en los servicios (0.1%), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.



El PIB de México cayó un 0.2% interanual en el periodo de julio a septiembre, con lo que acumula un crecimiento de 0.2% en lo que va del año.



La caída interanual en el trimestre fue resultado del retroceso en las actividades secundarias (-2.9%), y de un avance en las primarias (3.6%) y de las terciarias (1%).



Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0.2% en lo que va del año, por debajo del 0.6% proyectado el mes pasado.



En los primeros nueve meses de 2025 hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (4.2%) y los servicios (1.1%), pero la industria cayó un -1.8%.



Con estas estadísticas, la economía de México hila tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.



Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá 0.53% en 2025, según la última encuesta realizada por el banco central a finales de septiembre.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano de 0.8% durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico de 1%.



La caída en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80% de las exportaciones mexicanas, creció un 3.8% durante el segundo trimestre.



El país creció un 3.2% en 2023, un 3.9% en 2022 y un 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento de 1.2% del PIB nacional.