Gobierno de Guerrero impulsa la transformación educativa en Cocula

Se llevarán a cabo la rehabilitación del CAM Núm. 20 para ofrecer espacios dignos, accesibles y de calidad.

En seguimiento al compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de transformar la infraestructura educativa y promover la inclusión en todo el estado, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) y el Ayuntamiento de Cocula firmaron un convenio de colaboración para rehabilitar y mejorar las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) Núm. 20.



Este acuerdo refleja el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para ofrecer espacios dignos, accesibles y de calidad a niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.



De acuerdo con lo establecido, el IGIFE aportará el 70% de la inversión, mientras que el Ayuntamiento de Cocula contribuirá con el 30% restante, bajo un esquema de corresponsabilidad institucional.



El documento fue firmado por el titular del IGIFE, Benjamín Guinto Nava, y el presidente municipal de Cocula, Raymond Román Alarcón, quienes coincidieron en que estas acciones fortalecen el trabajo conjunto y el compromiso social del gobierno con la educación incluyente.



Durante su intervención, Benjamín Guinto Nava destacó que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado es seguir modernizando la infraestructura educativa en todos los municipios, priorizando aquellas instituciones que atienden a sectores vulnerables.



Por su parte, Raymond Román Alarcón agradeció el respaldo del gobierno del estado, subrayando que esta obra representa un cambio positivo para la comunidad escolar del CAM Núm. 20 y un paso firme hacia una educación más equitativa.



Con esta alianza, el gobierno del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con la transformación educativa, garantizando condiciones que favorezcan el aprendizaje, la inclusión y el bienestar de las y los estudiantes en Cocula.