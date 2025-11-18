Paquete Fiscal 2026 en Edoméx no tendrá impuestos nuevos ni deuda: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, informó que la administración estatal se encuentra en la etapa final de integración del proyecto

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que la administración estatal entra en la etapa final de integración del Paquete Fiscal 2026, el cual será remitido a la LXII Legislatura en los próximos días.



Destacó que la propuesta no contempla la creación de nuevos impuestos ni la contratación de deuda y, en contraste, se busca mantener la eficiencia en materia recaudatoria y la aplicación de medidas de austeridad que no comprometan la operación del gobierno.



El proyecto contempla un incremento aproximado de 20 mil millones de pesos respecto al presupuesto vigente de 2025, pasando de 388 mil millones alrededor de 408 mil millones en 2026.



Duarte Olivares indicó que la mayor parte de los recursos se concentrará en rubros considerados prioritarios como programas sociales, seguridad, educación, campo, salud y medio ambiente, con el objetivo de fortalecer las áreas sustantivas sin reducir su presupuesto.



Sin precisar qué secretarías, indicó que el presupuesto de algunas de estas tendrá ajustes; sin embargo, las áreas sustantivas no sufrirán recortes.



Duarte Olivares indicó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó al secretario de Finanzas y al resto del gabinete a ampliar las medidas de austeridad y reducir el gasto no productivo con el fin de reforzar las áreas prioritarias, como el campo, medio ambiente y salud.



Reiteró que la propuesta será presentada dentro de los plazos legales para su análisis legislativo, en el marco del periodo ordinario de sesiones.



Finalmente, tras reiterar que se proyecta un ligero incremento en los recursos destinados a programas sociales con el fin de asegurar su continuidad y mantenerlos en armonía con los de carácter federal, dijo esperar un análisis adecuado por parte del Congreso del Estado de México.



La Constitución estatal establece que la fecha límite para entregar el Paquete Fiscal del año siguiente es el 21 de noviembre.