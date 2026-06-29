PODER JUDICIAL LLEVA LA JUSTICIA HASTA LOS HOGARES CON “JUSTICIA CASA POR CASA”

El Poder Judicial del Estado de México puso en marcha el programa “Justicia Casa por Casa”, una estrategia que busca acercar información, orientación y servicios judiciales directamente a las familias mexiquenses mediante visitas domiciliarias.

El arranque se realizó en Cuautitlán Izcalli, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, acompañado por el alcalde Daniel Serrano Palacios, encabezó el despliegue de ocho brigadas que recorrieron diversas colonias del municipio.

Durante la primera jornada se tocaron 772 puertas, se brindó atención en 276 hogares, se identificaron 92 personas interesadas en recibir apoyo para resolver conflictos legales y se ofrecieron 41 asesorías, entre generales y especializadas.

Las brigadas informaron a la población sobre servicios relacionados con violencia familiar, mediación, divorcios, pensiones alimenticias, herencias, rectificación de actas y tratamiento de adicciones, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia sin necesidad de acudir inicialmente a los juzgados.

Las autoridades señalaron que el programa se extenderá, en una primera etapa, a los municipios con mayor demanda de asuntos judiciales, con el objetivo de fortalecer una justicia más cercana, preventiva y accesible para la ciudadanía.