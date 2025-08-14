Coloca Ramírez Ponce primera piedra del Centro Deportivo de San Pedro Huitzizilapan

Señaló que en Lerma se construyen lazos de coordinación institucional con el objetivo de fortalecer el crecimiento del municipio.

El presidente de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó la entrega de materiales para la construcción y remodelación de calles en San Pedro Huitzizilapan, con la entrega de 20 toneladas de cemento.



Además señaló que se dará inició a los trabajos para la construcción de un Centro Deportivo de San Pedro Huitzizilapan.



Al colocar la primera piedra, Ramírez Ponce señaló que esta obra será de gran importancia para promover la cultura del deporte, en un lugar seguro para todas y todos los vecinos.



La construcción de la unidad deportiva que contará con áreas de trotapista, asadores, esparcimiento en general, juegos infantiles, además de varias canchas de diferentes deportes colectivos.



La Unidad Deportiva se construirá y estará dividida en varias etapas; la primera etapa es la de mejorar el terreno, para continuar con las siguientes etapas en próximos días.



Señaló Ramírez Ponce que el deporte es importante para el gobierno de Lerma, sobre todo con los jóvenes, con quienes se tiene un compromiso específico, que es cuidar la salud y fomentar la educación.



Junto con las autoridades auxiliares de la Colonia Infonavit, realizaron un recorrido de seguimiento para identificar áreas de oportunidad y fortalecer la infraestructura social.



Continuando con su gira de trabajo se reunió con su cabildo, con quienes llevo a cabo el análisis de los avances en materia de mejoramiento de la imagen urbana, así como la construcción de obra pública y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en puntos estratégicos de Lerma.



Ramírez Ponce señaló que en Lerma se construyen lazos de coordinación institucional con el objetivo de fortalecer el crecimiento del municipio.