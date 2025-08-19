Trabajamos para construir un San Mateo Atenco seguro, tranquilo y en paz: Ana Muñiz

Reafirmó el compromiso del gobierno de San Mateo Atenco de seguir trabajando con responsabilidad

Se llevó a cabo en San Mateo Atenco la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, donde la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, llevó a cabo la revisión de los resultados alcanzados en materia de seguridad.



Durante la revisión agradeció el trabajo coordinado entre Secretaría de Seguridad del Estado de México, al C5 Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a Defensa Nacional y a la Guardia Nacional.



Muniz Neyra señaló ante el Consejo que la coordinación y el apoyo han sido fundamentales para seguir construyendo un San Mateo Atenco seguro, tranquilo y en paz.



Esta acción coordinada entre tres órdenes de gobierno busca reforzar las acciones de seguridad en los doce municipios de la zona oriente del Edoméx.



Durante la reunión se destacó la importancia de la Cultura de la Denuncia y Legalidad, además de reforzar la seguridad en el municipio.



Además se abordaron temas fundamentales sobre la operatividad policial, la prevención del delito, la proximidad social y la evaluación de los avances alcanzados.



Finalizó Muñoz Neyra reafirmando el compromiso del gobierno de San Mateo Atenco de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.