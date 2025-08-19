Recorren Isaac Montoya y la presidenta Sheinbaum instalaciones de la URC

-El plantel de la URC de Naucalpan ofrecerá 11 carreras e iniciará las clases el próximo 8 de septiembre.

Tras la supervisión de avances que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las instalaciones de la Universidad Rosario Castellanos plantel Naucalpan, a días de su apertura, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, destacó que hoy la URC es una realidad, con el apoyo de la presidenta y después de años de gestión que realizó para otorgar una oportunidad educativa a las y los jóvenes naucalpenses, el próximo 8 de septiembre abrirá sus puertas a la primera generación.



Al recorrido por las instalaciones de la URC también acompañaron a la Presidenta de México, algunas de las y los jóvenes naucalpenses que cumplieron con su trámite de inscripción y que a partir del mes de septiembre iniciarán su formación de educación superior de calidad, a través de 11 carreras que les permitirá acceder al desarrollo integral del sector productivo.



Agregó, coincidimos con la Presidenta de México que la educación es un derecho, por ello, iniciamos las obras complementarias que mejorarán la movilidad y la conectividad hacia este plantel educativo, establecido en el inmueble conocido como Rancho Los Tres García, en la zona de los Cipreses. Avanza, la rehabilitación integral de la Avenida Los Arcos y se impulsará la creación de un Sendero Ecológico.



De acuerdo a la institución educativa, las clases para los alumnos de nuevo ingreso comenzarán este 8 de septiembre del 2025, fecha en que la Presidenta Claudia Sheinbaum se presume asistirá. Entre las 11 carreras que ofrecerá la URC plantel Naucalpan destacan en el interés de los alumnos:



Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, Ciencias de Datos para Negocios, Economía y Desarrollo Sostenible y Urbanismo y Desarrollo Metropolitano



La Presidenta Claudia Sheinbaum, culminó el recorrido junto con autoridades de la Universidad Rosario Castellanos, al grito de “Libres, Dignos y Humanos, somos Rosario Castellanos”.



Finalmente, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, la URC se suma a la red de universidades públicas y en conjunto con las Universidades Benito Juárez, tiene como objetivo garantizar que ningún joven se quede sin estudios de nivel superior.