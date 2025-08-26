Clara Brugada anuncia acciones para fortalecer la Alerta De Género en CDMX

-Entrega las primeras 30 patrullas de la Policía de Género, que aumentarán a 73 para diciembre, y contarán con 438 elementos de proximidad que brindarán atención de primer contacto

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó 15 acciones para el fortalecimiento de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, emitida el 25 de noviembre de 2019 por la entonces Jefa de Gobierno y ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de garantizar una vida libre de violencia para mujeres, jóvenes y niñas de la capital.



La mandataria capitalina detalló que entre los 15 puntos se encuentra la creación de juzgados mixtos especializados en violencia de género, el fortalecimiento del protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, el aumento del presupuesto para consolidar las capacidades forenses destinadas a identificar y detener a agresores sexuales y feminicidas, la creación de un programa de apoyo económico a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, el cual se entregará en septiembre.



Asimismo, se ejecutarán acciones como campañas de educación integral en sexualidad dirigidas a los adolescentes, la creación de la Defensoría de las Mujeres, misma que evoluciona del programa de Abogadas de las Mujeres, así como el mecanismo para impulsar la búsqueda especializada de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en la capital.



Cabe destacar que entre las 15 estrategias se contemplan reformas legislativas, como la iniciativa para la regulación de hoteles, misma que propone modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles para prevenir la comisión de delitos de género y fortalecer los procesos de investigación, además de la reforma que reconoce la violencia de género en el ámbito familiar.



Uno de los puntos contempla la creación de la Policía de Género de la Ciudad de México, la cual contará con 30 patrullas, que aumentarán a 73 para diciembre, con 438 policías de proximidad que brindarán atención de primer contacto.



Brugada Molina aseguró que la Alerta de Género es la evidencia de que la Ciudad de México se pone a la vanguardia en América Latina y el mundo al contar con un mecanismo que articula instituciones, recursos y leyes para proteger a las mujeres.



La titular de la Secretaría de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, señaló que las 15 acciones de la Alerta de Género son emergentes, necesarias e interinstitucionales que implican prevención, atención y sanción a los actos de violencia, las cuales están ligadas a las acciones de política pública que impulsan un cambio cultural de fondo.



Informó que desde el inicio de este gobierno se han brindado 14 mil 415 atenciones, beneficiado con programas a mil 56 mujeres que viven con violencia y se identificó a 871 mujeres con riesgo feminicida. Además, destacó el trabajo de 130 abogadas, quienes han abierto 10 mil 543 carpetas de investigación, así como la construcción de 146 redes de Mujeres Siemprevivas en 146 colonias prioritarias, lo que representa la visita de 159 mil 76 hogares en toda la ciudad.



La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, destacó que el 7 de marzo de 2025 se emitió el protocolo de investigación, con la instrucción de que todas las muertes violentas de mujeres sean indagadas bajo esta perspectiva. Además, se inició un proceso de capacitación integral para ministerios públicos, peritos médicos, psicólogos, policías de investigación y todo el personal de la institución.



Subrayó que se garantizará que las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, no queden bajo custodia de las familias de los agresores, y que se facilitará la asignación formal de tutela a sus cuidadores. En coordinación con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se acordó la asignación de recursos adicionales al Fondo de Víctimas de la Ciudad de México para otorgar un apoyo mensual a cada menor hasta cumplir los 18 años.



Finalmente, Bertha Alcalde informó que se reforzará la atención en casos de violencia familiar, mediante la creación de una Agencia para Víctimas en Riesgo Crítico, la especialización de la Fiscalía de Violencia Familiar y la mejora de los Centros de Justicia para las Mujeres, además de una propuesta de reforma legal para fortalecer el marco penal y evitar la impunidad.