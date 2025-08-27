Comienza a reabrir accesos Ciudad Universitaria de la UAEMéx, tras casi 4 meses de paro

Personal universitario y parte de la comunidad estudiantil retiraron escombros, podaron áreas verdes y habilitaron los accesos.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México reanudó clases presenciales tras casi cuatro meses de suspensión de actividades en Ciudad Universitaria y se convirtió en el primer espacio académico del complejo en retomar la normalidad.



Con esta apertura, se abre paso al retorno escalonado de otras facultades que también estuvieron cerradas desde mayo, como parte del movimiento estudiantil que exigió mejoras en infraestructura, atención a denuncias y mayor participación en las decisiones universitarias.



El regreso a clases se dio después de dos jornadas de limpieza en las instalaciones, en las que personal universitario y parte de la comunidad estudiantil retiraron escombros, podaron áreas verdes y habilitaron los accesos.



A partir de la próxima semana se incorporarán a la presencialidad las facultades de Derecho, Artes y Economía, luego de que las asambleas estudiantiles concretaran la entrega de los espacios a las autoridades universitarias.



No obstante, otras facultades continúan en paro, entre ellos Ingeniería, Geografía, Turismo y Gastronomía, Arquitectura y Diseño, además de Humanidades, que mantienen cerrados sus edificios en Ciudad Universitaria.



Para quienes comienzan el semestre, el regreso fue más que una rutina académica, estudiantes de nuevo ingreso compartieron la emoción de iniciar su vida universitaria en un ambiente distinto al de las clases virtuales con las que arrancó el ciclo.



Otros alumnos coincidieron en que la reapertura de la facultad marca un punto de inflexión para la comunidad, ya que después de semanas de divisiones entre paristas y antiparistas, el retorno a las aulas puede ser un punto de encuentro.



El cierre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se mantuvo desde el 7 de mayo. Durante ese tiempo, las instalaciones fueron escenario de pintas, murales y actividades organizadas por los grupos paristas que permanecieron al interior.



Con el reinicio de clases, el alumnado se encontró con espacios convertidos en vestigios del movimiento. Las bardas y muros lucen mensajes de protesta y murales que, según expresaron los estudiantes que mantuvieron el paro, representan huellas de la lucha y la memoria colectiva por las demandas que motivaron la movilización.