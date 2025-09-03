Rojo de la Vega encabeza jornada de rehabilitación integral en Tepito

-Se realizaron más de 800 metros de desazolve, 640 de balizamiento, 102 metros cuadrados de bacheo y 20 luminarias rehabilitadas.

El reclamo llevaba años en Tepito: gobiernos pasaban y las calles quedaban en el abandono. Hoy, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una acción integral en la zona, donde se atendieron reportes vecinales y se inició con la rehabilitación permanente del espacio público.



La intervención se concentró en la calle Fray Bartolomé de las Casas, entre Jesús Carranza y Toltecas, donde la alcaldesa encabezó el trabajo de brigadas de trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos, con el apoyo de las direcciones generales de Participación Ciudadana y Gobierno -a través de Mercados y Vía Pública- en la que realizaron 800 metros de desazolve, 640 metros de balizamiento de guarniciones, 102 metros cuadrados de bacheo y rehabilitaron 20 luminarias, acciones que de inmediato mejoraron la movilidad y seguridad de la zona.



La mandataria afirmó que la jornada no se limitó a la limpieza y reparación: se trató de un primer paso para recuperar de manera permanente las vialidades de Tepito en coordinación con comerciantes y habitantes del barrio.



“Aquí los reportes se atienden y las calles se recuperan con trabajo real. El cambio de verdad está en cada acción”, expresó la alcaldesa, al subrayar que se trata de un modelo de trabajo que seguirá de forma constante en el polígono.



Vecinas, vecinos y comerciantes reconocieron que en años recientes no habían recibido este tipo de atención y destacaron la importancia de que el gobierno local actúe directamente en el espacio público.



Con estas acciones, la Alcaldía Cuauhtémoc refrenda su compromiso de devolver dignidad a los barrios históricos de la demarcación, con un modelo de atención que pone al centro las demandas ciudadanas y las resuelve en el territorio.