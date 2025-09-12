Anuncian Amazon, Mercado Libre y GEODIS inversiones históricas en Edoméx: Horacio Duarte

-Las empresas líderes en el sector logístico anuncian importantes proyectos que generarán más de 6 mil empleos para las y los mexiquenses.

El Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez anunció nuevos proyectos de inversión en el Estado de México por más de mil 100 millones de dólares —más de 21 mil millones de pesos— para el sector logístico, con los que se generarán más de 6 mil empleos para las y los mexiquenses, gracias a la ubicación estratégica, infraestructura y mano de obra de primer nivel.



Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, agradeció el interés de estas empresas de continuar invirtiendo en el Estado de México, pues refleja el compromiso del Gobierno con el sector empresarial y con las políticas para atraer inversión, proteger proyectos y generar empleo.



La empresa norteamericana Amazon construirá una estación logística en Lerma y un nuevo Centro de Atención a Desastres en Tepotzotlán, generando empleo para mil 300 mexiquenses. Actualmente cuenta con seis Centros Logísticos en Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Lerma, así como dos Estaciones de entrega en Tultitlán y Toluca, empleando a más de 10 mil personas.



Mercado Libre invertirá en el Cross Dock más grande de América Latina en Cuautitlán y en infraestructura para sus Centros Logísticos en Tultepec y Cuautitlán, generando 5 mil empleos. Actualmente cuenta con cuatro Centros Logísticos en Cuautitlán, Tepotzotlán, Tultepec y Cuautitlán Izcalli, donde emplea a más de 12 mil mexiquenses.



Por su parte, la empresa francesa GEODIS, presente desde 2011 en la entidad, construirá un Centro de Distribución en Tultepec con 147 empleos directos, que se suman a los más de dos mil que actualmente ofrece en sus cuatro Centros Logísticos en Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Tultepec.



“Estas son buenas noticias, porque gracias a la confianza de grandes empresas nacionales e internacionales se han concretado en nuestra entidad inversiones por más de 21 mil 265 millones de pesos, que fortalecen al sector logístico y generan miles de empleos para las y los mexiquenses”, puntualizó Duarte Olivares.



Resaltó que más de 660 mil mexiquenses trabajan en el sector logístico y que, con 2 mil 945 unidades económicas, el Estado de México es el tercer estado del país con mayor presencia en este rubro.



Al hacer uso de la palabra, Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en Centros de Distribución (CEDIS), con un total de 389, el 13% del país.



“Este sector aporta el 7.5% del Producto Interno Bruto de la entidad y a nivel nacional contribuimos con el 9.4%, posicionándonos en tercer lugar. Además, las empresas logísticas extranjeras han invertido en lo que va de la actual administración 734.7 millones de dólares, y las nacionales 36 mil 197 millones de pesos, consolidando el corredor Hub-Logístico-Industrial de la zona Metropolitana del Valle de México”, puntualizó.



Reconoció también el trabajo de las empresas y reafirmó el compromiso del Gobierno de atender a todos los sectores económicos y generar condiciones favorables para que sigan eligiendo al Estado de México para establecerse y crecer.



Al anuncio asistieron Diana Francés, Directora General de Operaciones de Amazon México; Agustín Pablo Costa, Vicepresidente Ejecutivo Global de Logística de Mercado Libre; y Víctor Benavidez, Vicepresidente de Ventas en México de GEODIS.