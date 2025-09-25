Presenta Delfina Gómez 2° Informe de Gobierno en Atlacomulco

-Más de 13 mil empleos formales se generaron con inversiones que superan los 18 mil millones de pesos.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó en Atlacomulco su Segundo Informe Regional, ante más de 10 mil asistentes, con un mensaje claro: el bienestar social y las mujeres están en el centro de la transformación mexiquense.



La Mandataria destacó que más de 114 mil mujeres de la Región Norte reciben apoyos integrales del programa Mujeres con Bienestar, con una inversión superior a mil 970 millones de pesos.



Este programa no solo otorga un respaldo económico, también brinda servicios médicos, psicológicos, educativos, capacitación para el empleo, seguro de vida y gastos funerarios, lo que fortalece la autonomía de las beneficiarias y mejora la calidad de vida de sus familias.



“Este programa surge para atender primero a quienes más lo necesitan: madres solteras, mujeres violentadas o cuidadoras que no pueden trabajar. A ellas les reconocemos su fuerza, su energía y el enorme esfuerzo que hacen por sus familias. ¡Vivan las mujeres que trabajan por nuestra familia!”, expresó la Gobernadora.



Transformando el campo



Con el programa Transformando el Campo, más de mil 600 productores recibieron apoyos directos, además de la entrega de 146 tractores y 196 implementos agrícolas en municipios como San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Jocotitlán e Ixtlahuaca.



Agua para todas y todos



En materia de agua potable, la Gobernadora informó que se consolidó el abasto en 58 municipios, beneficiando a más de 4 millones de habitantes. Solo en la Región Norte se ejecutaron 36 obras de infraestructura hídrica, que incluyen perforación de pozos, ampliación de redes y rehabilitación de plantas potabilizadoras en Acambay, San José del Rincón, Ixtlahuaca, Jilotepec y Villa Victoria.



Empleo e inversión



La zona norte del Estado de México se consolidó como polo de desarrollo económico, con inversiones superiores a 18 mil millones de pesos y la creación de más de 13 mil empleos formales, principalmente en Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jilotepec.



Un gobierno cercano a la gente



La Gobernadora reiteró su compromiso de recorrer cada región del Estado de México, escuchar directamente a la población y enfrentar los retos con determinación y honestidad:



“Con estas acciones, programas y obras, en los próximos cuatro años consolidaremos el segundo piso de la Cuarta Transformación. En el Estado de México el cambio ya está en marcha, y nada ni nadie lo va a detener”.