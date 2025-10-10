Refuerza López Casarín atención vecinal en colonias de la demarcación

Subrayó que la presencia constante en territorio permite conocer de primera mano las necesidades locales y construir soluciones conjuntas.

Javier López Casarín, Alcalde en Álvaro Obregón, encabezó un recorrido por diversas colonias de la demarcación con el objetivo de escuchar de manera directa las inquietudes de vecinas y vecinos, fortalecer la atención ciudadana y consolidar un modelo de gobierno basado en la cercanía y la presencia territorial.



El recorrido inició en la zona conocida como El Queso y continuó por las colonias Tlacuitlapa Segunda Sección, Reacomodo y Zotoltitla, donde caminó junto a habitantes por canchas deportivas, casas del adulto mayor y áreas comunitarias, que representan puntos de encuentro social y participación ciudadana.



Durante la jornada, López Casarín subrayó que la presencia constante en territorio permite conocer de primera mano las necesidades locales y construir soluciones conjuntas que mejoren la calidad de vida en las comunidades.



La Alcaldía informó que estas visitas se enmarcan en la estrategia permanente de atención ciudadana impulsada por el gobierno de Álvaro Obregón, la cual busca fortalecer los lazos de confianza entre autoridades y comunidad mediante la escucha activa, la evaluación directa de los espacios públicos y la coordinación con las áreas operativas para dar respuesta inmediata a las solicitudes vecinales.



Con estas acciones, el alcalde Javier López Casarín consolida un modelo de gestión centrado en la cercanía, la atención directa y la participación social, reafirmando que la transformación de Álvaro Obregón se construye escuchando y trabajando de la mano con su gente.