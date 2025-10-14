SEMOVI anuncia Paseo Nocturno “Muévete en Bici” de Día de Muertos

En el marco de las celebraciones del Gobierno de la Ciudad de México por la tradición mexicana de Día de Muertos, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) invita a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar en el Paseo Nocturno “Muévete en Bici” que se realizará el próximo sábado 25 de octubre.
Las y los asistentes podrán disfrutar de 19 kilómetros de una ruta recreativa que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.
En los próximos días la SEMOVI informará la lista completa de actividades culturales y recreativas que estarán disponibles durante el evento, por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia, así como las de Mi Bici CDMX y Muévete en Bici CDMX.