Destaca equipo mexicano de PILARES en Torneo Internacional de Robótica en Panamá

Cristopher Pérez y Ángel Fuentes, integrantes de PILARES Tlacopan, representaron con orgullo y determinación a México en el Open Championship Americas 2025, realizado los días 20 y 21 de octubre en Panamá, donde obtuvieron el sexto lugar entre 15 equipos internacionales en la categoría RobotSport.



Durante el primer día de competencia, el equipo mexicano, bajo el nombre TlacoT3K 2, logró posicionarse entre los cuatro primeros lugares de su grupo, compuesto por ocho equipos. A lo largo de la competencia, el equipo acumuló una victoria, dos empates y cuatro derrotas, lo que les permitió sumar 5 puntos y finalizar en el sexto lugar general.



En esta edición del campeonato participaron equipos de países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Vietnam y Corea del Sur, entre otros, lo que elevó el nivel de la competencia. La prueba RobotSport consiste en programar dos robots autónomos cuyo objetivo es enviar la mayor cantidad de pelotas al campo contrario. Gana el equipo que logre mantener su lado con menos pelotas al final del tiempo reglamentario.



Cristopher y Ángel iniciaron su preparación en robótica junto al docente Ángel Tonatiuh Aguilar en PILARES Tlacopan desde el primer trimestre del año. Gracias a su esfuerzo y compromiso, lograron obtener el tercer lugar en la Olimpiada Nacional del World Robot Olympiad (WRO) 2025, celebrada el pasado 30 de agosto en el Centro Deportivo Orizaba (CDO), en Veracruz, lo que les dio el pase a la competencia internacional en Panamá.



El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, a través de PILARES, felicita a Cristopher Pérez, Ángel Fuentes y al coach Ángel Tonatiuh Aguilar por su destacado desempeño en el Open Championship Americas 2025. Su participación demuestra que la educación comunitaria abre oportunidades y fomenta el desarrollo de habilidades tecnológicas.