Día de Muertos no solo es una festividad; expresa nuestra cultura e identidad: Delfina Gómez

-Recordar a nuestros seres queridos en las ofrendas los mantiene vivos en nuestros corazones.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció y rindió un homenaje a las tradiciones y diversidad del Estado de México, esto después de inaugurar la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el patio central de Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo.



La gobernadora invitó a todo el pueblo mexiquense y a quienes viven en otros estados de la República a ser parte de esta expresión cultural.



Mencionó que esta ofrenda celebra la vida, la memoria y las raíces que nos unen como pueblo: cinco canoas, con símbolos de las etnias del Estado de México; un kiosco central, que representa la unidad de los 125 municipios mexiquenses; así como un lago simbólico y arcos florales, elementos que narran el viaje del alma en su retorno desde el Mictlán al mundo de los vivos.



Recordó que esta ofrenda Monumental forma parte del Gran Circuito Cultural y Turístico de Día de Muertos, que concentra actividades en el primer cuadro de la capital mexiquense para dar a conocer la belleza y tradiciones de los pueblos mágicos y difundir las tradiciones y forma de vida de los pueblos originarios.



La Ofrenda Monumental está abierta al público hasta el 04 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00, y sábado y domingo de 9:30 a 17:30.