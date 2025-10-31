Inaugura rectora Paty Zarza exposición “Tácticas de Insurgencia para Habitar”

-También dio a conocer los resultados de la Consulta sobre el Edificio Histórico de Rectoría, ejercicio en el que participaron 7,654 personas integrantes de la comunidad universitaria.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, inauguró la exposición “Tácticas de Insurgencia para Habitar”, una propuesta artística que invita a repensar la relación entre el cuerpo, el espacio y la acción, del artista y egresado universitario David Aheva, en el Museo Universitario “Leopoldo Flores” (MULF).



Zarza Delgado reconoció en la obra de Aheva una exploración sensible y crítica sobre los modos de habitar y resistir a través del arte. Destacó que los egresados de la UAEMéx son agentes que transforman la realidad y contribuyen a mejorar la sociedad desde la creación artística, la investigación y el pensamiento crítico.



En el marco de esta ceremonia, la rectora dio a conocer los resultados siguientes de la Consulta sobre el Edificio Histórico de Rectoría, ejercicio en el que participaron 7,654 personas integrantes de la comunidad universitaria. Zarza Delgado subrayó que estos resultados reflejan la voluntad colectiva y el espíritu participativo que caracteriza a la UAEMéx.



Agregó que la Rectoría conservará su función administrativa, pero incorporará áreas destinadas al arte, la convivencia y el disfrute comunitario. Acompañaron a la rectora la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez; el secretario de Gobernanza, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, y la directora de Museos Universitarios, María Guillermina Martínez, quien resaltó que los museos universitarios deben ser abiertos, inclusivos y accesibles, capaces de conectar con la comunidad. Por su parte, el artista plástico, David Aheva, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2020 y ganador del Premio de Adquisición de la Bienal de Arte Contemporáneo Universitario 2025, ha centrado su obra en los vínculos entre arte, territorio y resistencia.



En “Tácticas de Insurgencia para Habitar”, combina escultura, instalación y acción para convertir el arte en herramienta de ocupación, memoria y confrontación, explorando los gestos y materiales que vinculan al cuerpo con su entorno. La exposición permanecerá abierta al público en general y a la comunidad universitaria en el Museo Universitario “Leopoldo Flores” hasta el 26 de marzo de 2026.