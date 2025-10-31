“Se acabó el negocio del abuso del agua en Edoméx”: Horacio Duarte

-La distribución de agua estará siendo garantizada por los municipios, quienes legalmente son los responsables a través de sus organismos operadores de agua, declaró el Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, informó que en el Estado de México, derivado de la Operación Caudal, no hay desabasto de agua, sino más bien un reordenamiento para que, quien se dedique a la distribución de agua, lo haga en el marco de la ley.



Explicó que, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez, se instalaron mesas de trabajo regionales con presidentes municipales para coordinar los trabajos de regularización de empresas y pozos que operaban bajo la ilegalidad.



“Eso es un tema que tiene en su mano la Fiscalía, que fue la que inició el operativo, la que realizó el operativo; pero evidentemente la información que tenemos es que había un número muy importante de pozos que no tienen autorización, otros que estaban explotando más allá del caudal permitido”, declaró el Secretario Horacio Duarte Olivares.



Por ello, los municipios estarán dando a conocer cuáles son los pozos oficiales para que las empresas de distribución que se encuentran reguladas, puedan abastecerse de agua.