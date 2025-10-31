“Todo el peso de la ley a quien se atreva a tocar a una niña o un niño”: Clara Brugada

-Así lo advirtió tras operativo del Gobierno de la Ciudad para el rescate de 80 menores de la Casa de las Mercedes.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que el rescate de 80 menores de edad de una casa de asistencia social, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se realizó luego de labores de vigilancia por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de México.



“Nos referimos a la Casa de las Mercedes; después de realizar esta vigilancia cotidiana se decidió actuar, denunciar ante la Fiscalía y proteger el interés superior de las menores”, explicó Brugada Molina en conferencia de prensa.



La mandataria reiteró el compromiso del gobierno capitalino para hacer todo lo necesario en favor de las infancias, especialmente de aquellas que viven sin su familia y se encuentran bajo resguardo institucional.



Brugada Molina subrayó que el Comité de Vigilancia determinará el lugar donde las menores puedan permanecer en las mejores condiciones posibles, y aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá un monitoreo constante para garantizar su integridad y bienestar.



La Jefa de Gobierno hizo también un llamado para que este tema no se politice. Señaló que se actuó con plena responsabilidad y que nadie más intervino en la situación más que las instituciones del Gobierno de la Ciudad, por lo que reiteró que no debe ser utilizado con fines políticos ni lucrativos.



Detalló que, debido al número de menores, la reubicación implica una logística compleja, por lo que durante el fin de semana se definirán los espacios más adecuados para su atención y protección integral.



Precisó que el Gobierno de la Ciudad de México actuó de inmediato al tener conocimiento de una presunta agresión sexual contra una menor alojada en esa casa de asistencia privada.



Detalló que el presunto agresor se encuentra detenido y será procesado conforme a la ley, con la garantía de que no habrá impunidad.



Tras una resolución judicial, las autoridades intervinieron el inmueble y realizaron las diligencias necesarias para reubicar a las menores en espacios seguros, que garanticen su bienestar y condiciones adecuadas de atención.



Finalmente, conminó a las autoridades responsables de centros de asistencia privada a actuar siempre con responsabilidad y bajo principios de protección a las personas a su cargo, al tiempo que aseguró que el gobierno capitalino continuará con las labores de vigilancia y supervisión a través de la Sebien.