Mara Lezama entrega premios a guardianes del patrimonio cultural vivo maya de Quintana Roo

-44 ganadoras y ganadores de los concursos de arte textil “Chuuuy K´Káab 2025” y de artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos 2025”

Al entregar premios a los y las artesanas ganadoras del VIII Concurso Estatal de Textil “Chuuuy K´Káab 2025” y del XXVIII Concurso Estatal de Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos 2025”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que este gobierno humanista con corazón feminista visibiliza el talento, la historia viva, la cultura, el arte del pueblo indígena maya.



La directora del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), Lilian Villanueva Chan, informó que este año se entregan 44 premios, 19 a artesanas y artesanos ganadores del concurso VIII Concurso Estatal de Textil “Chuuy K’ Kaab”, de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Máría Morelos, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, y 25 del XXVIII Concurso Estatal de Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos”, de Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Lázaro Cárdenas.



La gobernadora Mara Lezama entregó los premios estatales por categoría a: Rosa García Cabrera, del concurso “Chuuy K’K’aab”, originaria de la comunidad de Emiliano Zapata. Rescata la técnica de deshilado con una blusa bordada en honor a su hermana que ya falleció. Y a Alfredo Chuc Can, del concurso “Deja que te lo cuenten mis manos”, originario de la comunidad de X’Pichil.



Estos concursos fueron convocados por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y el Gobierno de Quintana Roo, mediante el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo con el propósito de impulsar la producción artesanal, promover el desarrollo económico local y fortalecer la identidad cultural de las comunidades del estado de Quintana Roo.



El monto total de inversión asciende a 300 mil pesos, aportados en partes iguales por la Federación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y de la instancia estatal competente en materia de cultura y desarrollo artesanal.



A través de estos estímulos se reconoce el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia de las y los artesanos que, mediante sus manos y saberes tradicionales, mantienen vivas las técnicas, los materiales y las expresiones que conforman el invaluable legado cultural de la entidad.



La Gobernadora felicitó a las y los ganadores, auténticas y auténticos guardianes del patrimonio cultural vivo de Quintana Roo, porque detrás de cada pieza artesanal hay una historia, una herencia que se ha transmitido de forma intergeneracional y que cada técnica, diseño y color empleados forman parte de un gran arcoíris llamado identidad, que es la cosmovisión de los pueblos originarios.



Posterior a la entrega de premios, se llevó a cabo la exposición de las piezas ganadoras en la Casa de la Cultura de Cancún, perteneciente al Instituto de la Cultura y las Artes.