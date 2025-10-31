Recibieron apoyos económicos más de 90 mil familias afectadas por lluvias

Las autoridades han atendido mil 356 planteles educativos dañados de un total de mil 534.

La presidencia de la República informó que 90 mil 681 familias damnificadas por lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí han recibido el primer apoyo.



“Nuestras compañeras servidoras y servidores de la nación ya hicieron 103 mil 245 censos, es decir, 103 mil 245 viviendas se vieron afectadas y ya 90 mil 681 de esas familias recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos.”



El gobierno federal entregará la segunda emisión económica que puede ir de 20 mil hasta 70 mil pesos de acuerdo con la afectación de cada vivienda.



Mediante sus redes sociales, la primera mandataria dio a conocer el avance para atender las afectaciones; a la fecha, únicamente Veracruz e Hidalgo registran localidades incomunicadas: nueve y 50, respectivamente.



Las autoridades han atendido mil 356 planteles educativos dañados de un total de mil 534. “A las niñas y niños que no están en estas escuelas se les está orientando para que puedan llegar a otra escuela que les abra sus puertas.”



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido 100% de la energía eléctrica en las cinco entidades.



Continúan en campo 53 mil 84 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como autoridades estatales.