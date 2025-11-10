Isaac Montoya se ubica con alta aprobación ciudadana: MITOFSKY

-En el 5.º bimestre del 2025, el alcalde de Naucalpan se ubicó en el top 10 de 150 alcaldes de México con el 54.6%.

El reciente ranking de Mitofsky sobre aprobación bimestral ciudadana a 150 alcaldes de México, revelaron que el presidente municipal Isaac Montoya Márquez registró un crecimiento sostenido y una alta aprobación ciudadana, al ubicarse en el top 10 de alcaldes mejor evaluados, con el 54.6%.



Hoy con una alta aprobación ciudadana, el alcalde en menos de un año ha impulsado diversas acciones en las comunidades y programas en beneficio de las y los naucalpenses, así como el inicio de obras, a las que de manera histórica se destinaron casi mil millones de pesos, en el primer año de gobierno, se ubica en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados de México.



En la evolución de la aprobación, de acuerdo al Ranking de Mitofsky de octubre, en febrero el alcalde, apenas al cumplir 2 meses en la administración municipal alcanzó el 36.6% y se ubicó en el lugar 139; ya en el segundo bimestre, en abril, ascendió hasta el lugar 94 con el 47.1%, casi 10 puntos más de aprobación.



Hacia el tercer bimestre, cuando fueron más visibles los resultados y avances del Gobierno de la Transformación en Naucalpan. En el primer trimestre de 2025 en materia de seguridad, el municipio salió del top 10 de ciudades a nivel nacional con mayor percepción de inseguridad, con una disminución del 7.2% (pasando del 89.6% al 82.4%), en junio se ubicó en el lugar 48 con el 51.1%.



En agosto, Montoya Márquez ascendió hasta la posición número 18, con el 53.3% y de manera contundente y firme en el pasado mes de octubre subió hasta el lugar 10, logrando el 54.6% aprobación ciudadana.



Este ascenso es reflejo del histórico avance en obra pública, 48 obras en el municipio, en beneficio de todas las comunidades de Naucalpan, gracias a las finanzas sanas, que logró implementando una estrategia única que le permitió al gobierno municipal un ahorro de cerca de los 2 mil 500 millones de pesos. Estos ahorros se traducen en más obra pública y más programas en beneficio de la población.



Además de que, luego de que en 10 años no se lograra en el municipio, hoy Naucalpan recibió la “Mención Especial” por destacar con el puntaje más alto en el apartado de Manejo Adecuado de las Finanzas Públicas del Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón” Convocatoria 2025.



Por último, de acuerdo con el Ranking de Mitofsky, que incluyó la aprobación por partido, de los 81 municipios evaluados de Morena, Montoya Márquez se ubicó en el séptimo sitio, con el 54.6%.