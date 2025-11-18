Alcaldía Tlalpan reforzó la seguridad por el Buen Fin; llega a la Mesa de Construcción de Paz número 190

-Encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, se presentaron avances en procuración de justicia, movilidad y ordenamiento territorial.

Como parte de las acciones de seguridad por el inicio del Buen Fin, la alcaldesa Gaby Osorio instruyó a reforzar los recorridos y operativos en plazas comerciales y vialidades de alto flujo de la demarcación, en coordinación con las autoridades de seguridad de los diversos niveles de gobierno.



El objetivo es que las familias realicen sus compras y se desplacen con mayor tranquilidad en zonas de alto consumo en la demarcación, considerando el puente por el 20 de noviembre.



Además de los operativos especiales por el Buen Fin, la Alcaldía mantiene un esfuerzo permanente de coordinación interinstitucional en materia de seguridad.



En este sentido, la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz llegó a su sesión número 190, como parte de un ejercicio diario donde se revisan los temas de seguridad de la demarcación en acompañamiento con instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.



“En Tlalpan no hablamos de seguridad como un discurso: la construimos todos los días, en territorio, con operativos, denuncias atendidas y coordinación con los tres órdenes de gobierno. El Buen Fin es una prueba de que podemos cuidar la economía de las familias y, al mismo tiempo, cuidar el espacio público para la gente”, afirmó la alcaldesa Osorio.



En el corte semanal se destacó que, como parte de la estrategia Nuestra Casa Segura, se realizaron más de mil visitas casa por casa y 115 revisiones vehiculares, además de la aplicación del Operativo Rastrillo en San Pedro Mártir, donde se lograron 18 remisiones al Juzgado Cívico. También se reportaron detenciones de personas relacionadas con agresiones, portación de arma y delitos patrimoniales en colonias como Padierna, San Miguel Ajusco y Coapa, mientras que la Policía Auxiliar apoyó con 56 remisiones en distintos puntos de la demarcación.



La Guardia Nacional reforzó patrullajes y filtros carreteros en zonas como Parres El Guarda, Isidro Fabela y el corredor Picacho–Ajusco, incrementando la presencia en áreas boscosas y de difícil acceso.



En materia de recuperación del espacio público, la alcaldía informa que se reubicaron puestos en el CETRAM Estadio Azteca y se retiraron estructuras irregulares en Huipulco, Calzada del Hueso y Tenorios; además, se mantiene el reordenamiento de tianguis con pasos peatonales seguros en puntos como Calzada del Hueso y Sauzales, así como el retiro de casetas telefónicas y puestos metálicos en desuso.