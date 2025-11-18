Alcaldía Tlalpan reforzó la seguridad por el Buen Fin; llega a la Mesa de Construcción de Paz número 190

-Encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, se presentaron avances en procuración de justicia, movilidad y ordenamiento territorial.

Como parte de las acciones de seguridad por el inicio del Buen Fin, la alcaldesa Gaby Osorio instruyó a reforzar los recorridos y operativos en plazas comerciales y vialidades de alto flujo de la demarcación, en coordinación con las autoridades de seguridad de los diversos niveles de gobierno.

El objetivo es que las familias realicen sus compras y se desplacen con mayor tranquilidad en zonas de alto consumo en la demarcación, considerando el puente por el 20 de noviembre.

Además de los operativos especiales por el Buen Fin, la Alcaldía mantiene un esfuerzo permanente de coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

En este sentido, la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz llegó a su sesión número 190, como parte de un ejercicio diario donde se revisan los temas de seguridad de la demarcación en acompañamiento con instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.

“En Tlalpan no hablamos de seguridad como un discurso: la construimos todos los días, en territorio, con operativos, denuncias atendidas y coordinación con los tres órdenes de gobierno. El Buen Fin es una prueba de que podemos cuidar la economía de las familias y, al mismo tiempo, cuidar el espacio público para la gente”, afirmó la alcaldesa Osorio.

En el corte semanal se destacó que, como parte de la estrategia Nuestra Casa Segura, se realizaron más de mil visitas casa por casa y 115 revisiones vehiculares, además de la aplicación del Operativo Rastrillo en San Pedro Mártir, donde se lograron 18 remisiones al Juzgado Cívico. También se reportaron detenciones de personas relacionadas con agresiones, portación de arma y delitos patrimoniales en colonias como Padierna, San Miguel Ajusco y Coapa, mientras que la Policía Auxiliar apoyó con 56 remisiones en distintos puntos de la demarcación.

La Guardia Nacional reforzó patrullajes y filtros carreteros en zonas como Parres El Guarda, Isidro Fabela y el corredor Picacho–Ajusco, incrementando la presencia en áreas boscosas y de difícil acceso.

En materia de recuperación del espacio público, la alcaldía informa que se reubicaron puestos en el CETRAM Estadio Azteca y se retiraron estructuras irregulares en Huipulco, Calzada del Hueso y Tenorios; además, se mantiene el reordenamiento de tianguis con pasos peatonales seguros en puntos como Calzada del Hueso y Sauzales, así como el retiro de casetas telefónicas y puestos metálicos en desuso.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

EL PUEBLO ESTÁ CON NOSOTROS: SHEINBAUM

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Recordó que la 4T siempre se ha manifestado de manera pacífica. Ante la violencia que se registró en la marcha del 15 …

ONU pide no estigmatizar las protestas en México

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Relatora de la ONU llama a detener la estigmatización de la protesta, tras la marcha de Generación Z; pide esclarecer hechos …

Anuncian pago a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Los Programas de Bienestar llegan a un número histórico de 18 millones 494 mil 201 beneficiarios con una inversión de 99 mil …

Jornada de cirugías gratuitas de Pterigión transforma la vida de más de 300 personas: Mara Lezama

18 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Saludó y escuchó a pacientes que fueron intervenidos en el hospital IMSS-Bienestar de la zona insular de Isla Mujeres Como parte de …

Clara Brugada entrega becas a universitarias y universitarios para transporte

18 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

Subrayó que incluir ahora a las y los universitarios permite cerrar una brecha histórica. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó …

Operativo Restitución: 50% de los inmuebles asegurados han sido devueltos a sus legítimos dueños: FGJEM

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Del total de inmuebles, 695 han sido devueltos por el Ministerio Público a quienes han acreditado legalmente su propiedad. Mediante las acciones …

Delfina Gómez entrega drones y tractores en municipios del Edoméx

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión superior a los 12 millones de pesos se otorgaron 21 tractores y 23 drones para mejorar la producción, reducir …

Paquete Fiscal 2026 en Edoméx no tendrá impuestos nuevos ni deuda: Horacio Duarte

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Horacio Duarte Olivares, informó que la administración estatal se encuentra en la etapa final de integración del proyecto El secretario general de …

Estudiantes y docentes de UAEMéx ganaron Concurso de Gastronomía y Servicio en Medellín, Colombia

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-El equipo de la Facultad de Turismo y Gastronomía obtuvo el primer lugar en la categoría de Cocina del XVI Concurso de …

Toluca refuerza su perfil como ciudad de proyección internacional: Ricardo Moreno

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

La administración municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo políticas que impulsen a Toluca como un espacio abierto al talento global. El …

Acompaña Manuel Vilchis a 100 parejas a darse el “¡Sí!” en Bodas Comunitarias en Zinacantepec

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Al final de la boda comunitaria se dio el tradicional beso entre los contrayentes, la partida de pastel y un obsequio que …

Estrategia de seguridad: bajó 32% el homicidio doloso en 2025

18 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se suman los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses. Resultado …

Nuevo combate para Jake Paul; se enfrentará a Anthony Joshua

18 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Será en Miami en el mes de diciembre donde el youtuber enfrentará al ex campeón de pesos pesados. Jake Paul, el youtuber …

Nuevo escándalo en la familia Beckham, ahora el involucrado es Cruz Beckham

18 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Los Beckham lidian con otra crisis familiar que amenaza con consecuencias legales y económicas Los Beckham no ganan para sustos y problemas …

Inauguran Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez obras de infraestructura en Tecámac y Zumpango

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Ambas mandatarias señalaron la importancia de fortalecer la salud y la educación en el Estado de México mediante diferentes obras. En una …

Desciende de manera alarmante en México el gusto por la lectura: Inegi

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Entre 2015 y 2024, el porcentaje de hombres que leen pasó de 86.7% a 69.9%, mientras que en mujeres descendió de 81.9% …

García Harfuch llega a Uruapan; presenta acciones de seguridad

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Durante su visita, se reunió con la presidenta Grecia Quiroz, con quien se comprometió a reforzar la seguridad en la localidad. Después …

Evelyn Salgado impulsa obras que transforman caminos, puentes y espacios públicos en el Valle del Ocotito

14 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Anuncia rehabilitación de caminos, construcción de Unidades Deportivas en Coacoyulillo y Dos Caminos, puentes en Tlahuizapa y el mercado municipal de El …

Clara Brugada entrega 120 viviendas a comunidades indígenas en el Centro Histórico y la Guerrero

14 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Destacó que los proyectos de vivienda social se construyen con calidad, honestidad y en las mejores zonas de la ciudad La Jefa …

Es alcaldía Tlalpan la primera en poner en marcha una Unidad de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

14 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Derivado de un convenio con la Procuraduría Federal, la nueva unidad fortalecerá las acciones de prevención, atención y restitución de derechos en …

Edoméx se suma al impulso mundialista, arranca “Somos México”: Horacio Duarte

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El secretario de Gobierno destacó que la Copa del Mundo será una oportunidad histórica para el país y un momento clave para …

Baja en Edoméx 31% el promedio diario de homicidios dolosos en 2025: Delfina Gómez

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad se coloca en el octavo lugar a nivel nacional de los 26 estados del país que han disminuido este ilícito …

Encabeza Ramírez Ponce el inicio de El Buen Fin 2025 en Lerma

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por su respaldo, para que se pueda tener al final de este Buen Fin 2025 un …

Nombra rectora Paty Zarza a María Elena Torres Jiménez como primera presidenta de la Fundación UAEMéx

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-María Elena Torres Jiménez destaca por su actividad en las industrias química y robótica, cuyo equipo de altruismo y generosidad, permitirá dinamizar …

Toluca tiene en proceso 177 obras con inversión récord y total transparencia: Ricardo Moreno

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Las adquisiciones sin precedentes tienen una inversión por 681 millones 350 mil 203 pesos. El Gobierno de Toluca alcanzó una cifra histórica …

Isaac Montoya encabeza la entrega de 700 canastas alimentarias en Naucalpan

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Las Canastas Alimentarias del Bienestar forman parte de un programa integral que busca mejorar los hábitos alimenticios de las familias mexiquenses En …

Manuel Vilchis puso en marcha el pozo “Las Cruces” en San Lorenzo Cuauhtenco

14 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Recalcó que cada avance en materia de agua es un avance para la salud, el desarrollo y la tranquilidad del municipio. El …

Hecho en México, nueva exigencia de calidad para la Selección Mexicana

14 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-La Secretaría de Economía otorgó este sello a la Selección Mexicana y a la Federación Mexicana de Fútbol con visión vitalicia. La …

Debutará Adele como actriz en la próxima película de Tom Ford

14 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La británica dará un giro sorprendente a su carrera llegando por primera vez a la pantalla grande. La cantante británica Adele está …

REALIZAN SSPC Y SHCP ACCIONES EN CONTRA DE 13 CASINOS POR LAVADO DE DINERO

13 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales …

Peso mexicano se encuentra en su mejor nivel en seis semanas

13 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Ganó terreno mientras la Cámara de Representantes de EU pone fin a un largo cierre de gobierno. El peso mexicano se apreció …

Ni México ni Estados Unidos recurrirán al arbitraje para resolver la disputa aérea: SICT

13 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La medida ha generado preocupación en el sector aeronáutico y turístico, al impactar directamente la conectividad internacional del AIFA. Todo indica que …

“Las playas en Tulum son un derecho, no un privilegio”: Mara Lezama

13 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Autoridades de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil recorren las playas en el Parque del Jaguar; está plenamente …

CDMX está lista para el Mundial de Fútbol 2026, y será la mejor sede del torneo: Clara Brugada

13 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Estamos a 211 días para que el balón vuelva a rodar como símbolo de fraternidad universal en esta ciudad que nunca deja …

Alcaldía Benito Juárez lidera el fomento al empleo en la CDMX

13 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

Asimismo, se llevaron a cabo dos jornadas de empleo y la “Feria de la Diversidad”. Con el propósito de generar oportunidades laborales …

Cambios al Reglamento de Tránsito del Edoméx entran en vigor el 25 de noviembre

13 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se promueve la educación vial y la regularización voluntaria para cuidar la vida y la economía de las personas. A partir del …

Edoméx logra concretar la Denominación de Origen del Mezcal Mexiquense: Delfina Gómez

13 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Tras nueve años de gestiones, se logró el reconocimiento que beneficiará a 15 municipios del Edoméx, en donde existen 318 unidades productoras …

Isaac Montoya impulsa la salud visual entregando lentes gratuitos

13 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Además anunció que este programa tendrá una instalación fija en la colonia. En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya …

Estudiantes de la UAEMéx promueven donación de cabello para elaboración de pelucas oncológicas

13 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Esta iniciativa, realizada en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, busca fomentar la …

“Ley Bache” será presentada ante Diputados como iniciativa: Ricardo Moreno

13 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La propuesta, originada en Toluca, busca permitir que los municipios utilicen recursos del FAIS para rehabilitar calles e infraestructura dañada por lluvias …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.