Robo de vehículos disminuyó en Edoméx 41%: SESNSP

-Así lo informó el SESNSP, señalando que se han integrado más de 16 mil carpetas de investigación de enero a septiembre.

Se dio a conocer que el robo de vehículo mostró una disminución anual de 41% en el Estado de México durante los primeros nueve meses del año, aunque el comportamiento del delito mantuvo una concentración marcada en cinco municipios donde la incidencia continúa por encima del promedio estatal.



De acuerdo con lo informado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre se integraron 16 mil 884 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 10 mil 558 correspondieron a autos y camionetas, 6015 de ellos con violencia, además de 6326 motocicletas y 1896 carpetas por robo de autopartes.



Chalco fue el municipio que encabeza el listado con 225.23 robos por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Tlalnepantla de Baz con 208.42, Cuautitlán Izcalli con 145.60, Naucalpan con 139.15 y Tultitlán con 133.81.



Y es que, pese a la reducción estatal, el riesgo proporcional es elevado en corredores metropolitanos donde coinciden alta movilidad, zonas industriales y tránsito continuo de transporte de carga.



Mientras que en volumen de denuncias, Ecatepec acumuló 1943 casos y mantuvo la primera posición. Tlalnepantla se ubicó en segundo lugar con 1401 carpetas y Naucalpan en tercero con 1161, lo que confirmó que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra la mayor parte de la incidencia, aun cuando otros municipios medianos presentan tasas más altas.



Pese a la baja global, las víctimas señalan que la problemática no se agota en la estadística, ya que muchos de los vehículos robados —en especial los de gama media y baja— son desmantelados para la venta de autopartes en mercados informales, lo que reduce las posibilidades de recuperación.



Autoridades estatales mantienen operativos como el Fortaleza en vialidades y puntos de revisión para detectar unidades con reporte, aunque vecinos y automovilistas insistieron en que también se requiere reforzar la videovigilancia y mejorar la capacidad de rastreo en zonas donde se han ubicado rutas de traslado y espacios de resguardo utilizados por las células que operan este delito.