GEM destina 54% del presupuesto 2026 a política social

-Representan 219 mil 858 millones de pesos destinados a fortalecer programas de combate a la pobreza, ampliar el acceso a la educación y a los servicios de salud; impulsar la vivienda y mejorar la seguridad.

Con la finalidad de construir un Estado de México más justo e igualitario, el Paquete Fiscal 2026 de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destina el 54 por ciento del presupuesto total a la política social. Este fue presentado al Congreso Local y deberá ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre de 2025.



Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas de la entidad, destacó que son 219 mil 858 millones de pesos “para fortalecer los programas de combate a la pobreza, ampliar el acceso a la educación y a los servicios de salud; impulsar la vivienda y mejorar la seguridad”.



De manera particular, los programas sociales presentan una variación positiva de 13 por ciento respecto al monto autorizado en 2025 con un incremento de 2 mil 424 millones de pesos.



Con ello, se garantiza atención a los sectores que más lo necesitan, como mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, el campo, y personas con discapacidad, para transformar su vida y la de sus familias.



El proyecto estima ingresos totales por 410 mil 342 millones de pesos y reafirma la política de cero contratación de nueva deuda. Además, prioriza los principales ejes de desarrollo del Estado de México: bienestar social, empleo y desarrollo económico, preservación del medio ambiente y acceso al agua, así como participaciones municipales.



Las reformas presentadas tienen como propósito simplificar, armonizar y modernizar el marco hacendario estatal, permitiendo mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto para administrar los recursos públicos con responsabilidad, austeridad y sentido social.