Supervisa Fernando Flores reparación de fugas en Metepec

Recordó que es importante realizar los reportes cuando localicen alguna fuga de agua.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, informó mediante sus redes sociales la reparación de una fuga de agua en Infonavit San Francisco.



Acompañado por la Lic. Emma Horta Pérez, Directora General de OPDAPAS Metepec, informó que se llevó a cabo la reparación de dos fugas y acciones correctivas.



También informaron que realizaron acciones de desazolve en la calle Hacienda Palomeque, tras los reportes presentados por la ciudadanía.



Estos anuncios se suman a otras acciones de mantenimiento y equipamiento de pozos en el municipio.



Recordaron que los reportes que se realizan tienen un tiempo de respuesta de entre 24 horas a 48 horas para atender las solicitudes, y pueden hacerse al *7311.



Flores Fernández recordó que es importante realizar los reportes cuando localicen alguna fuga de agua, ya que con estas acciones se pueden realizar de manera idónea las correcciones que se necesiten.



Señaló que las acciones de desazolve que se llevaron a cabo no solo se hacen en temporada de lluvia; se deben realizar en cualquier época para mantener la infraestructura en correcto funcionamiento.



Mencionaron que en lo que van de este año de trabajo, se han reparado alrededor de 2500 fugas en todo el municipio de Metepec, que han sido reportadas por la ciudadanía.



Además, se han limpiado alrededor de 100 mil metros lineales entre colectores, canales de cielo abierto y drenajes en las calles de Metepec.



Afirmó Fernando Flores que estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento que lleva a cabo Opdapas Metepec.