Impulsa Ramírez Ponce acciones de infraestructura, apoyos fiscales y tradiciones en Lerma

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó una serie de actividades estratégicas orientadas a fortalecer la economía familiar, la infraestructura básica y la identidad cultural de las diversas regiones del municipio.



En Sesión del Consejo Directivo de Opdapas Lerma, se aprobaron por unanimidad diversas medidas de regularización y estímulos fiscales. Estos beneficios estarán dirigidos a los habitantes de la cabecera municipal y tendrán una vigencia del 6 de marzo al 10 de abril.



“La toma de decisiones responsables fortalece nuestro compromiso con las familias lermenses”, afirmó el edil, subrayando que estos acuerdos buscan sanear las finanzas del organismo mientras se apoya el bolsillo de los ciudadanos.



Tras concluir una jornada de trabajo con autoridades auxiliares, Ramírez Ponce informó que se mantiene un seguimiento puntual a las obras en construcción en las regiones de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan. Estas acciones forman parte del plan de desarrollo urbano para mejorar la conectividad y servicios en las zonas rurales y semiurbanas del municipio.



En el ámbito cultural, el Ayuntamiento anunció el respaldo a dos de las celebraciones más emblemáticas de la región:



Carnaval de Santa María Tlalmimilolpan: Se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero, donde se espera una importante afluencia de visitantes que disfrutarán de la música y el color local.



Huehuenchada 2026 en San Francisco Xochicuautla: El pueblo originario se prepara para recibir a cientos de familias los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. Esta festividad es considerada un pilar de la historia e identidad de Lerma.



Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su presencia en todo el territorio, equilibrando la gestión administrativa con el respeto a los usos y costumbres de sus comunidades.