Impulsa Ramírez Ponce acciones de infraestructura, apoyos fiscales y tradiciones en Lerma

-Estas acciones forman parte del plan de desarrollo urbano para mejorar la conectividad y servicios en las zonas rurales y semiurbanas del municipio.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó una serie de actividades estratégicas orientadas a fortalecer la economía familiar, la infraestructura básica y la identidad cultural de las diversas regiones del municipio.

En Sesión del Consejo Directivo de Opdapas Lerma, se aprobaron por unanimidad diversas medidas de regularización y estímulos fiscales. Estos beneficios estarán dirigidos a los habitantes de la cabecera municipal y tendrán una vigencia del 6 de marzo al 10 de abril.

“La toma de decisiones responsables fortalece nuestro compromiso con las familias lermenses”, afirmó el edil, subrayando que estos acuerdos buscan sanear las finanzas del organismo mientras se apoya el bolsillo de los ciudadanos.

Tras concluir una jornada de trabajo con autoridades auxiliares, Ramírez Ponce informó que se mantiene un seguimiento puntual a las obras en construcción en las regiones de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan. Estas acciones forman parte del plan de desarrollo urbano para mejorar la conectividad y servicios en las zonas rurales y semiurbanas del municipio.

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento anunció el respaldo a dos de las celebraciones más emblemáticas de la región:

Carnaval de Santa María Tlalmimilolpan: Se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero, donde se espera una importante afluencia de visitantes que disfrutarán de la música y el color local.

Huehuenchada 2026 en San Francisco Xochicuautla: El pueblo originario se prepara para recibir a cientos de familias los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. Esta festividad es considerada un pilar de la historia e identidad de Lerma.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su presencia en todo el territorio, equilibrando la gestión administrativa con el respeto a los usos y costumbres de sus comunidades.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

“LAS FUERZAS ARMADAS GARANTIZAN QUE MÉXICO DECIDA SU DESTINO CON INDEPENDENCIA”: SHEINBAUM

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Recordó que la voluntad popular y el servicio al pueblo definen a la nación y el Ejército Mexicano debe protegerla. En el …

Banxico plantea hacer ajustes adicionales a tasa de interés en 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El banco central hizo una pausa en el ciclo de recortes y mantuvo la tasa de interés en 7%, luego de doce …

Reporta gobierno avances en la construcción de los Trenes del Norte

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El Tren Ciudad de México-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en …

Mara Lezama reconoce al Ejército, pilar de la seguridad y la transformación de Quintana Roo

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y en la atención a …

Clara Brugada anuncia bonos para realizar cambios de microbuses

20 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El programa destinará inversión de 535 mdp destinados a apoyar en la chatarrización y adquisición de unidades nuevas, preferentemente eléctricas. La Jefa …

Conmemora Delfina Gómez el 113° aniversario del Ejército Mexicano en Rayón

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante la ceremonia, la mandataria hizo entrega de reconocimientos a mujeres de las Fuerzas Armadas. La Gobernadora del Estado de México, Delfina …

GEM impacta a más de 5 mil estudiantes con Ferias Ambientales

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Destacan actividades como huertos urbanos, elaboración de terrarios y el juego virtual del agua; se imparten talleres y cursos sobre el cuidado …

Entrega SECTI 1450 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La acción, encabezada por la SECTI, Consejería Jurídica y la CEAVEM, se realizó de manera simultánea en 15 sedes del Estado de …

UAEMéx fortalece la cultura de la legalidad con presencia constante en espacios académicos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-A través de la Consejería Jurídica Universitaria, la institución puso en marcha un programa de atención para orientar y acompañar a su …

Entrega Ricardo Moreno arcotecho en San Pablo Autopan

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Estas obras impulsan la justicia social en todas las localidades. En beneficio de decenas de niñas y niños de San Pablo Autopan, …

Zinacantepec fortalece la salud comunitaria con jornadas integrales: Manuel Vilchis

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se contó con una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, reforzando las políticas de salud pública integral. Como parte de …

Aprueba Cabildo de San Mateo Atenco presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La alcaldesa Ana Muñiz Neyra aseguró que los recursos se aplicarán bajo principios de honestidad y transparencia para consolidar un municipio próspero. …

Pilotos de F1 2026 se toman la foto oficial

20 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Se mostró gran camaradería durante la llegada de los pilotos al lugar. El asfalto del Circuito Internacional de Bahréin no solo fue …

Fallece Eric Dane a los 53 años tras una batalla contra ELA

20 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Fue la familia quien confirmó su fallecimiento luego de que padeciera una enfermedad degenerativa. El actor Eric Dane, quien saltara a la …

BUSCA SHEINBAUM ELIMINAR PENSIONES MILLONARIAS A EXFUNCIONARIOS

19 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La iniciativa propone que a partir de ahora la pensión de exfuncionarios de confianza no exceda el 50% de las remuneraciones que …

El arbitraje internacional ha dejado de ser instrumento de justicia: Raquel Buenrostro

19 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que últimamente se ha convertido en un negocio de especulación a nivel internacional. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y …

Brote de sarampión supera los 10 mil casos en México: SSA

19 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Quienes se encuentran más vulnerables son los menores de 1 a 4 años, seguido de cerca por el rango de edad de …

Llama Evelyn Salgado a mujeres y adultos mayores a registrarse en programas de Bienestar

19 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Más de 4 mil MDP se destinan en Guerrero para pensiones a mujeres y adultos mayores; se busca que nadie se quede …

Representación de Semana Santa en Iztapalapa es nombrada Patrimonio Cultural Intangible por la UNESCO: Clara Brugada

19 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa es una celebración de casi 200 años. La Jefa de …

Luis Mendoza encabeza Simulacro Metropolitano por Sismo en Benito Juárez

19 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Señaló la importancia que tienen estos ejercicios en los que cada vez más personas se involucran. La alcaldía Benito Juárez participó de …

Ricardo Moreno firma convenio en pro de periodistas y defensores de DDHH

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El convenio salvaguardará la vida, integridad y libertad del gremio periodístico. El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, cumplió el compromiso de …

Delfina Gómez encabezó Primer Simulacro Regional por Sismo 2026

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Exitosa participación de un millón 600 mil mexiquenses durante Simulacro Regional. La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó el …

Alerta policía cibernética del Edoméx de posible secuestro virtual por uso de videojuegos

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, los municipios con mayor número de casos registrados. La Secretaría de seguridad del Estado de …

UAEMéx se suma al Primer Simulacro de Sismo 2026

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La comunidad de la Autónoma mexiquense participó de manera ordenada y responsable en los espacios con que cuenta en 26 municipios del …

Firma Isaac Montoya convenio de afiliación y cobertura con IMSS-Bienestar

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Este convenio permitirá que quienes hoy no cuentan con seguridad social puedan acudir a los módulos que se instalarán en el municipio …

Se trabaja diariamente por el progreso de San Mateo Atenco: Muñiz Neyra

19 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el simulacro se realizó la evacuación del Palacio Municipal y otros espacios públicos en un promedio de minuto y medio. El …

Preocupa a Javier Aguirre las numerosas lesiones de seleccionados mexicanos

19 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-El entrenador del tricolor informó que posiblemente el defensa central de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, no podrá regresar. El director técnico …

Posa Camila Cabello con bikini, deslumbrando a sus fans

19 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La cantante mostró las imágenes en su cuenta de Instagram al posar en la playa. La cantante Camila Cabello deslumbró en su …

“CONTAMOS CON SUFICIENTES VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN”: SHEINBAUM

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los centros de vacunación se pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079, puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal La presidenta de …

Golpe a los bolsillos: aumenta a $27 el kilo de tortillas por inseguridad y extorsión: CNT

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-En ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades …

Afirma de la Fuente ante empresarios canadienses que México es un socio confiable

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-México y Canadá acordaron elaborar un plan de acción bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias. El secretario de Relaciones …

David Monreal revisa acciones preventivas contra el sarampión en Zacatecas

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El mandatario estatal se reúne vía remota con la Presidenta de México para revisar y fortalecer la estrategia de vacunación. En el …

CDMX se prepara con inversión y tecnología para las temporadas de lluvias: Clara Brugada

18 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Durante 2026 se invertirán 7 mil millones de pesos para 643 obras y acciones de construcción y rehabilitación de sistemas de agua, …

Comparte Tabe programa “Peso a Peso” con concejales de otras alcaldías

18 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Con esta fórmula se comprometen más recursos públicos para obras que beneficien a las colonias en toda la Ciudad. El alcalde de …

Se continúa reforzando la estrategia de seguridad y justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Las Mesas de Paz permiten trazar estrategias precisas y adaptadas a las necesidades de cada región del Edoméx. Con el objetivo de …

Todo listo para el Primer Simulacro Sísmico 2026 en Edoméx y CDMX

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La población deberá mantener la calma, suspender actividades, evacuar ordenadamente hacia los puntos de reunión previamente establecidos. Será a las 11:00 horas …

Promueven Rigoberta Menchú y rectora de la UAEMéx una visión multicultural

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Señalaron que la Autónoma mexiquense integró a su nuevo modelo de ciencia abierta para la transformación social la Iniciativa Helsinki. En el …

Realiza Ricardo Moreno programa histórico de pavimentaciones

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Cerca de 14 mil metros de calles han sido intervenidas durante el primer año de gestión, impactando al 46% de la población …

Anuncian reapertura de la Av Benito Juárez en San Mateo Atenco

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La alcaldesa agradeció la paciencia de la ciudadanía y exhortó a los habitantes y visitantes a cuidar la infraestructura y respetar lo …

Recolectan en Edoméx 850 kg de baterías a través del concurso Eco-Escuelas, edición “Ponte Pilas”

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Participaron 58 instituciones educativas de 23 municipios de la entidad. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del …

