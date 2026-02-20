Isaac Montoya entrega recuperación de espacios públicos en Paseos del Bosque

-Destacó que su administración trabaja bajo esquemas de planeación y anticipación.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó la Huella de la Transformación número 7 en el fraccionamiento Paseos del Bosque, como parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos y mejoramiento urbano que impulsa su administración.



Montoya Márquez señaló que el objetivo de su gobierno es acudir a todas las comunidades del municipio, sin distinción entre colonias, pueblos, barrios o fraccionamientos, para devolverle el brillo a Naucalpan y reconstruir el municipio.



Durante 2025, el Gobierno municipal concretó más de 50 Huellas de la Transformación en distintas zonas, enfocadas en la rehabilitación de calles y rescate de espacios públicos. En este inicio de 2026, la intervención en Paseos del Bosque incluyó la colocación de 15 luminarias nuevas y la sustitución de 32 más; la aplicación de 78 toneladas de asfalto; pinta de guarniciones y postes; balizamiento; poda y clareo de 10 árboles; chaponeo y limpieza integral, así como la recolección de más de 21 toneladas de residuos.



Montoya Márquez destacó que su administración trabaja bajo esquemas de planeación y anticipación, como el Plan Maestro de Rehabilitación Hídrica, respaldado por el PRODDER (Programa de Devolución de Derechos), con recursos federales y municipales para obras de infraestructura hidráulica de alto impacto.



Informó sobre el arranque de obras en comunidades como Ciudad Brisas, el Tanque de Chiluca, Lomas de San Mateo y La Florida, con el propósito de fortalecer el abasto de agua en el municipio.



Asimismo, anunció el proyecto de rescate del Parque de la Barraca de la México 68 y la reactivación de sus fuentes, con el objetivo de resignificar el espacio público y generar entornos que reflejen prosperidad y bienestar.



En representación de la Asociación de Colonos Paseos del Bosque, Fendi Akabani reconoció la apertura del gobierno municipal para establecer canales de comunicación directos y eficientes, y agradeció los trabajos realizados en materia de poda, alumbrado, bacheo y seguridad, cuyos resultados —dijo— ya son visibles para los residentes.