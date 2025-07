Facundo se burla del Chicharito en LCDLF 3

Fiel a su estilo, el conductor ha comenzado a dar de qué hablar.

Después de dos días de haber comenzado La Casa de los Famosos México 3, con ella, han comenzado también los momentos virales por parte de los participantes del reality.



Facundo se ha convertido en el primer habitante de esta edición, quien utilizó las cámaras para dirigirle un mensaje a Javier Hernández, esto debido a sus polémicos videos en las semanas recientes.



Para los que no conocen el formato, a lo largo de la estancia de los participantes en el reality show, las cámaras los estarán grabando en todo momento, por lo cual, dentro de las primeras horas de Facundo siendo grabado, envió el controversial mensaje al jugador rojiblanco.



“Chicharito, tengo una duda. En mi caso si está de la ching*** lo que estoy haciendo para tus estándares, pero también está Shiky que es gay, entonces, ¿qué pasa?, ¿en qué formato queda?, o sea, ¿es proveedor o es lavador?, ¿cómo lo tomas Chícharo?”, mencionó el conductor.



Facundo se refería en ese momento a que tanto él como Shiky estaban lavando trastes, situación que incitó al conductor a lanzar el mensaje para Chicharito.



Shiky, quién es otro participante, es abiertamente homosexual, por lo que la burla de Facundo hacia Javier Hernández, es acerca de la manera en la que se referirían o tratarían al miembro del reality dentro de la actividad, algo que también él replicó de manera sarcástica: “hostia, es verdad”.



Pero las menciones al jugador no cesaron, pues durante otra actividad, Facundo no dejó de mandar mensajes a Hernández, esto porque durante una prueba, los hombres tenían que utilizar tacones, algo que lo obligó a decir: “Está bien difícil ser mujer, pinch* Chicharito no sabía de lo que hablaba”.