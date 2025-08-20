IEEM orienta a quienes tengan dudas sobre sus derechos electorales

-El COE está disponible para orientar dudas sobre elecciones, participación ciudadana y servicios del IEEM.

Las y los mexiquenses cuentan con una herramienta cívica digital para resolver dudas en materia de elecciones, educación cívica, participación ciudadana y los servicios del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se trata del Centro de Orientación Electoral (COE) que opera de forma permanente como un canal de atención, vinculación e información para las y los mexiquenses.



Este medio de interacción entre la ciudadanía y el IEEM, el cual es coordinado por la Dirección de Participación Ciudadana (DPC), se mantuvo activo durante la Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario Judicial 2025. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio, el COE atendió un total de 115 consultas ciudadanas: 24 fueron recibidas vía WhatsApp, 89 por llamada telefónica y dos mediante correo electrónico.



El objetivo del COE es orientar y facilitar el acceso a la información sobre derechos y obligaciones político-electorales, así como responder dudas relacionadas con las actividades institucionales, tanto en procesos electorales como en los periodos entre ellos. Siempre bajo los principios de certeza; imparcialidad; independencia; legalidad; máxima publicidad; objetividad y paridad.



Además, este espacio también da seguimiento a las solicitudes que se presentan para llevar a cabo las jornadas cívicas escolares, pláticas ciudadanas y conferencias sobre educación cívica y participación ciudadana. Estas actividades están dirigidas a instituciones educativas, grupos sociales y sectores prioritarios como mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.



Para utilizar este servicio, la ciudadanía puede enviar un mensaje de WhatsApp al 722 784 99 78, en el que se le atenderá ya sea a través del chatbot, de forma personalizada al 800 712 4336 o bien al correo electrónico dpc@ieem.org.mx. El servicio es atendido por personal capacitado que brinda información confiable, comprensibles, oportuna, veraz, congruente e integral.



El COE también orienta a las personas sobre las solicitudes formales de acceso a la información pública, o cualquier otro servicio, canalizando a las y los usuarios hacia el área correspondiente en el IEEM.