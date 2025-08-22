Algunas vialidades en Metepec se encuentran concesionadas: Fernando Flores

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, respondió a los cuestionamientos de la falta de atención en algunas vialidades de área conurbada del municipio.

Flores Fernández señaló que estas 11 vías principales en el municipio, que son puntos de conexión estratégicos, se encuentran concesionadas bajo un esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) por ese motivo no puede el ayuntamiento brindarles la atención que requieren ni atender de manera directa su mantenimiento; de realizarlo, el ayuntamiento podría ser señalado y acusado de desvío de recursos.



Mencionó que las once vialidades de jurisdicción estatal se encuentra: Avenida Tecnológico, Avenida Benito Juárez, Avenida las Torres, Baja Velocidad (Tollocan), Circuito Metropolitano, Salvador Díaz Mirón, Avenida Comonfort y recalcó que se encuentran bajo la conseción de empresas que han descuidado su estado, sin prestarles ninguna atención, ni mantenimiento.



Refirió, que otras vialidades que no pertenecen al municipio de Metepec, son algunas avenidas principales de, como lo son Pino Suárez, que estaba bajo la jurisdicción del Gobierno Estatal, mientras que las avenidas Benito Juárez, Las Torres, Tecnológico, Tollocan Baja Velocidad, entre algunas otras, no se puede realizar ni la reparación de un bache, porque sería señalado de desvío de recursos, volviéndose en un tema complicado.



También informó que ha realizado varias peticiones a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para poder brindar el mantenimiento de la Avenida Tecnológico, que es una de las más afectadas y que más exigencias de la ciudadanía se tienen reportadas, todo esto a pesar de ser una de las principales vialidades de la zona del Valle de Toluca, no solo del municipio de Metepec, siendo una conexión entre tres, incluso cuatro municipios, como los con Metepec, Toluca, Lerma y San Mateo Atenco.



Y afirmó que este problema de la concesión de la vialidad ya tiene 20 años, y de manera lamentable, las empresas a las que se le concesión no le dan mantenimiento; existiendo una lucha entre lo jurídico, lo político y el deber hacer.



Y reafirmó que en cuanto a las vialidades de jurisdicción municipal, Flores Fernández aseguró que ninguna presenta daños estructurales; aunque, reafirmó, existen baches por el tránsito al que son expuestas, pero estas afectaciones son atendidas por la Dirección de Obra Pública de Metepec, los cuales emplean de manera diaria alrededor de 40 toneladas de material que ha sido donado por el gobierno estatal y que está siendo bien empleado por su gobierno, para beneficio y mejora de las y los ciudadanos.