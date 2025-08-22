Mexibús y Mexicable transportaron gratis a 11.5 millones de pasajeros en junio: Daniel Sibaja

-Destaca Daniel Sibaja como razón primordial la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años implementada por la Gobernadora Delfina Gómez.

Los sistemas de transporte público masivo del Estado de México consolidan su papel en la movilidad del Valle de México. En junio de 2025, el Mexibús y el Mexicable transportaron en conjunto a 11.5 millones de pasajeros, lo que representa un incremento anual de 12.0% y 16.8%, respectivamente, con relación al mismo mes de 2024.



De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del INEGI, el Mexibús pasó de 9.1 millones de usuarios en junio de 2024 a 10.2 millones en 2025, mientras que el Mexicable aumentó de 1.1 millones a 1.3 millones en el mismo periodo.



El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, subrayó que estas cifras reflejan las acciones de justicia social en transporte público implementada por la Gobernadora Delfina Gómez, entre ellas el programa de gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años, además de los transbordos libres entre las líneas del Mexibús y el Mexicable.



“Este crecimiento no es casualidad; responde a políticas que priorizan a los sectores más vulnerables y a quienes más utilizan el transporte”, afirmó. Sibaja señaló que el siguiente paso es continuar con la transformación del transporte, en coordinación con transportistas, mediante la creación de corredores y la renovación de unidades de mediana capacidad.