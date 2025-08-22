Se fortalece el peso mexicano ante el dólar a pesar de incertidumbre con la FED

La FED ha señalado que los riesgos inflacionarios son “marginalmente mayores” a los que enfrenta el mercado laboral, por lo que no tiene urgencia en aplicar recortes a la tasa de referencia.

El peso inició la jornada con un avance de 0.12%, ubicándose en torno a 18.75 unidades por dólar, según cifras de Bloomberg. La divisa local registró un techo de 18.81 pesos y un piso de 18.73 por billete verde.



El fortalecimiento del dólar se debe a comentarios restrictivos por parte de oficiales de la Reserva Federal (Fed)”, indicó el área de análisis de Banco Base.



Entre esas posturas, destaca la del presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, quien señaló que los riesgos inflacionarios son marginalmente mayores a los que enfrenta el mercado laboral, por lo que no tiene urgencia en aplicar recortes a la tasa de referencia.



Sus declaraciones se dieron en la antesala del simposio económico de Jackson Hole, en Wyoming, convocado por la propia Reserva Federal de Kansas City, donde este viernes tomará la palabra el presidente del banco central, Jerome Powell, para exponer su visión sobre el panorama económico.



De igual forma, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró cauto al señalar que espera un solo recorte de tasas durante este año, aun cuando los indicadores del mercado laboral muestran debilidad.



En su opinión, el nivel vigente de la tasa se encuentra “marginalmente restrictivo”.



Tras los ataques del presidente Donald Trump contra la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, la funcionaria respondió que no se dejará intimidar ni tiene intención de abandonar su puesto en el banco central.



Cook enfatizó además que atenderá con seriedad cualquier cuestionamiento sobre su trayectoria financiera como integrante de la Fed.



Por ello, afirmó que está reuniendo información y documentación precisa para aclarar los señalamientos en su contra, que incluyen acusaciones de falsificación de documentos bancarios y fraude hipotecario.