David Monreal destacó los avances en materia de seguridad en Zacatecas

Señaló que su gobierno invertirá 27 millones de pesos en infraestructura carretera.

El Gobernador David Monreal Ávila refrendó su compromiso con la pacificación y la seguridad del territorio estatal, específicamente con el pueblo de Pinos, donde se construye la Unidad Regional de Seguridad (Unirse), con una inversión de 27 millones de pesos, así como infraestructura carretera, a la que se destinan casi 27 millones de pesos en lo que resta del 2025.



Al asistir como invitado especial al Primer Informe del Presidente Municipal, Armando Contreras Mata, el mandatario zacatecano destacó que, por la importancia de las vías de comunicación para el progreso y bienestar del estado, levantará bandera blanca en la rehabilitación carretera de este municipio, por lo que se trabajará en la restauración de caminos y carreteras.



Monreal Ávila pidió al primer edil que priorice la red carretera en la demarcación para beneficio de los habitantes del municipio. Particularmente, para el tramo carretero San Miguel- San Martín, que comprende de 17 a 20 kilómetros de terracería y por el que transita la población de 14 comunidades, el Gobernador de Zacatecas ofreció 3 pesos por cada peso que el Ayuntamiento disponga para su rehabilitación.



El mandatario refirió que, por la situación de inseguridad que vivió en el pasado el Pueblo Mágico, diversos policías dejaron su servicio, pero, acotó, la seguridad del municipio es una prioridad en su gobierno, por lo que, con el trabajo interinstitucional, se han llevado a cabo acciones como el equipamiento para la corporación local policiaca.



El Presidente Municipal, Armando Contreras, dio a conocer que, desde el primer día de asumir la responsabilidad gubernamental, se presentaron grandes retos que parecían insuperables, sin embargo, dijo, con el apoyo del Gobernador David Monreal y autoridades federales, se han atendido muchas demandas de la población pinense.