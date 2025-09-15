Abandera Isaac Montoya obras de rescate en Minas San Martín, Naucalpan

Comentó que tras la inspección del plantel escolar se determinó que la estructura se encuentra en condiciones de seguir operando.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, recorrió la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Minas San Martín, en donde informó que la estructura del plantel se encuentra en condiciones de seguir operando, pero que en coordinación con el GEM se realizarán las obras adecuadas para rescatar este plantel educativo que se ha visto afectado por las lluvias y la corriente del río.



Así lo señaló ante vecinas y vecinos de la zona, donde comentó que tras la inspección de este plantel escolar, que cuenta con 38 años de servicio educativo, junto con los ingenieros, se determinó que la estructura se encuentra en condiciones de seguir operando.



En presencia de autoridades auxiliares de Minas San Martín, reconoció y agradeció la coordinación con el gobierno estatal y federal, así como la presencia del diputado Alejandro Peña. A la vez, apuntó que se lleva un avance del 10% en los trabajos de la empresa encargada del rescate y que en un mes se tiene el compromiso de presentar progresos. Montoya Márquez adelantó que el puente provisional por el que cruzaban las y los alumnos, así como la comunidad en general, será totalmente transformado. Ante autoridades del plantel, vecinas y vecinos, así como de servidores públicos municipales y ante el encargado de la obra, Anessa Holding, Guillermo García Tovar, y de la supervisora de obra DTP Consultores, Mariana Morgado, se informó que se rellenará la parte que ha sido afectada por la propia erosión del río mediante un concreto fluido, que es sumamente resistente y que evitará la erosión del material sano que se tiene en toda la estructura.



Además, señaló que se realizará la construcción de un muro de gavión con cubos de lámina reforzada formados por piedras de río de alta resistencia. Este muro va a proteger los 70 metros lineales que se tienen de afectación y cumplirá dos funciones: la primera, disipar la energía del río, que es lo que ha afectado la parte lateral de la secundaria, y la segunda, contener el relleno de la estructura.



También se construirán protecciones adicionales para evitar que el contacto de la corriente sea directo, como se tiene en este momento. Y la restitución del puente peatonal será con una estructura de acero reforzado a una altura adecuada para evitar incidentes.



Montoya Márquez informó que también se trabaja en el talud de Minas Coyote, que representa un riesgo y que forma parte de los problemas heredados de otras administraciones.



Finalmente, destacó los trabajos de desazolve tanto de ríos como del drenaje, así como el desalojo de agua de la presa Los Cuartos, que año con año había afectado a la población, pero que, sin embargo, gracias a la coordinación con la CAEM, CONAGUA y OCAVM, se han evitado inundaciones y afectaciones a la población.