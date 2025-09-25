Clara Brugada inaugura la primera Casa de Gobierno en Coyoacán

-Para la construcción de las Casas de Gobierno que se instalarán en las 16 alcaldías se realizó una inversión histórica de 3 mil millones de pesos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió a la Antigua Planta de Bombeo DGCOH, en Xotepingo, alcaldía Coyoacán, para la inauguración de la primera Casa de Gobierno, proyecto que tiene el objetivo de descentralizar la atención que brinda la administración capitalina y sus dependencias y llegar a la población de manera directa.



Ante vecinas y vecinos de la colonia Ciudad Jardín, la mandataria capitalina explicó que antes de 1997 existía el Departamento del Distrito Federal y se llevaba a cabo un gobierno único y para toda la ciudad, y posteriormente se construyó una estructura donde el regente nombraba a los dirigentes de los territorios.



En este sentido, señaló que desde 1997 el gobierno capitalino se transformó y las delegaciones se convirtieron en alcaldías, dejando a la ciudad sin brazos ni piernas para atender de cerca a la población.



Subrayó que poco a poco se van a ir descentralizando todas las áreas del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que puedan estar en espacios como el hoy inaugurado para atender a la población.



Y afirmó que no solo se trata de generar un espacio de atención a la población, sino también para la adquisición de los equipos necesarios que permitan garantizar los servicios.



Asimismo, hizo un llamado a las secretarias y secretarios de las dependencias capitalinas para garantizar la atención a la población y erradicar el burocratismo, así como dotar de los requerimientos necesarios a cada Casa de Gobierno.



El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, comentó que la dependencia realizó una inversión histórica del 3 mil millones de pesos para reforzar los servicios públicos a desarrollar en las Casas de Gobierno, pues cada alcaldía contará con más de 160 trabajadoras y trabajadores distribuidos en distintas cuadrillas.



Adelantó que las 21 Casas de Gobierno que habrá en toda la ciudad contarán con una plantilla de 3 mil 500 nuevos trabajadores de la SOBSE, mismos que estarán a disposición de atender las solicitudes de las y los capitalinos.



El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, informó que el edificio de la Antigua Planta de Xotepingo, construido en 1940, dejó de dar servicio operativo y actualmente se aprovecha como espacio de oficinas.



En el evento se contó con la participación del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, así como de la directora ejecutiva de la primera Casa de Gobierno, Ana Lilia Espinoza Martínez.