Aprueban en la alcaldía Coyoacán aplicación de protocolo de Género

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, celebró la aprobación.

En sesión del Concejo de la alcaldía Coyoacán, se aprobó por unanimidad la aplicación del protocolo para apoyo de las mujeres en la demarcación para prevenir, atender y sancionar la violencia de género y acoso sexual.



El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, celebró la aprobación, al destacar que en esta administración se ha firmado el acuerdo 3 de 3: no deudores de pensión alimenticia, no agresores y no violentadores.



Gutiérrez Aguilar, quien avaló también la aplicación del protocolo, aseveró que no se permitirán ni consentirán ningún tipo de agresión a ninguna mujer por su trabajo, condición social, filiación o simpatía política.



Por su parte, concejales de diversos partidos políticos destacaron en su mayoría, las acciones emprendidas a favor de las mujeres. Indicaron que la politiquería, con el argumento de equidad de género o violencia de ese tipo, no tiene cabida en Coyoacán, ni en ningún lugar.



Por ello, celebraron la aprobación de esta propuesta para la aplicación del protocolo e indicaron que el trabajo de gestoría que se realiza, no debe tener tintes de partido, de género, ni de diferenciación alguna.



“Los vecinos quieren resultados. El servicio público no debe de ver colores, requiere trabajo conjunto, no ve diferencias. Nosotros sí nos coordinamos”, concluyó el alcalde.