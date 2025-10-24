Detecta ASF gastos sin comprobar por 5 mil mdp en cuenta pública 2024

Así lo señaló al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de las auditorías aplicadas en 2024.

Informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detectó gastos sin comprobar por más de 5100 millones de pesos durante la revisión de la cuenta pública 2024, es decir, en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Así lo señaló al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de las auditorías aplicadas en 2024, el auditor David Colmenares Páramo, quien explicó que el 11% de dichos recursos faltantes se atribuyen al gobierno federal y el 89 por ciento a los gobiernos estatales.



Colmenares Páramo señaló que los rubros donde se detectaron las principales irregularidades fueron el Poder Judicial de la Federación con el 49% de las anomalías, es decir, 272 millones de pesos, y el sector ambiental, con 190 millones por aclarar.



El titular de la máxima institución fiscalizadora del país dijo que en el caso de las entidades federativas, el rubro de salud fue el que más anomalías presentó en la revisión del gasto de los gobiernos locales.



“En específico, las entidades federativas se detectaron presuntas irregularidades por más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales desafortunadamente más del 35% fue en los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal”.