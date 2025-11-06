Impulsa alcaldía Álvaro Obregón conocimiento e innovación con visión global

-El primer Clúster Universitario de Alto Nivel en México es una alianza sin precedentes que articula a universidades, empresas, gobierno y sociedad civil para transformar el desarrollo local con ciencia y tecnología.

En el marco del 80 aniversario de la ONU, la Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, presentó el caso de éxito que ha tenido la demarcación con el Clúster Universitario de Alto Nivel, un modelo pionero de colaboración académica y científica que busca convertir a la demarcación en un epicentro de conocimiento, innovación y desarrollo sostenible.



Con el Tecnológico de Monterrey como socio estratégico fundador, el Clúster articula la participación de más de 20 instituciones públicas y privadas para impulsar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y sostenibilidad con impacto directo en la comunidad.



“En Álvaro Obregón estamos implementando el modelo de la triple hélice para llegar a la penta hélice, donde academia, gobierno, sector privado y ciudadanía colaboran para diseñar el futuro. Queremos que desde lo local se detonen soluciones con impacto global”, subrayó el alcalde López Casarín.



“Bajo el liderazgo del alcalde Javier López Casarín y con su compromiso por la innovación, la sostenibilidad y la integración del sector académico, se ha impulsado un Clúster Universitario del cual el Tecnológico de Monterrey es parte esencial. En este espacio de colaboración continua entre el gobierno local y la academia, trabajamos para atender los retos que enfrenta nuestra ciudad, particularmente en Álvaro Obregón”, destacó Benito Mirón, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.



Entre los proyectos prioritarios del Clúster destacan tres iniciativas de alto impacto:



-La Fábrica del Agua. Diseñada en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, esta iniciativa busca restaurar microecosistemas, mejorar la captación y reutilización del recurso hídrico y crear el primer Distrito Hídrico de la Ciudad de México.



-Desarrollo de un Sincrotrón. Un acelerador de partículas compacto para investigación en medicina, materiales y tecnología, que posicionará al Clúster como centro de investigación científica avanzada y dará a alumnos y académicos una ventaja en la generación de conocimiento y su aplicación práctica.



El Clúster Universitario de Alto Nivel reúne a más de 20 instituciones, públicas y privadas. La Alcaldía reporta que más de 294 mil estudiantes cursan niveles básico, medio y superior en la demarcación, y más de 50 mil jóvenes estudian diariamente en sus universidades, lo que convierte a Álvaro Obregón en la zona con mayor densidad educativa de la Ciudad de México.



El Clúster opera bajo el modelo de la Triple Hélice (academia, empresa y gobierno), evolucionando hacia la Cuádruple Hélice, que integra también a la sociedad civil. Este esquema permite abordar de forma colaborativa desafíos como la desigualdad social, el cambio climático, la seguridad y el desarrollo de talento digital.



“Álvaro Obregón tiene la mayor concentración de universidades del país. Esa es una oportunidad histórica para convertir el conocimiento en motor de bienestar, empleo y sostenibilidad”, afirmó el alcalde López Casarín.



El Clúster cuenta con alianzas con la Universidad París-Saclay (Francia) y la IE University (España), además de la participación de docentes vinculados al CERN en Suiza.



La visión de largo plazo del alcalde busca también posicionar a Álvaro Obregón como la “casa de las Naciones Unidas en México”, ofreciendo infraestructura y conectividad en Santa Fe para albergar oficinas de agencias del sistema de la ONU.