Marina del Pilar consolida la atención, protección y justicia para las mujeres en Baja California

Durante los primeros cuatro años de su administración, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda impulsó la consolidación de un sistema integral de atención, protección y justicia para las mujeres de Baja California.



La estrategia incluye la creación de Centros de Justicia, Juzgados Especializados en Violencia Familiar y el Escuadrón Violeta, con los que se ha brindado acompañamiento y acceso a la justicia a más de 27 mil mujeres y sus hijas e hijos.



De manera paralela, se reforzó la atención a la violencia de género con la instalación de 800 Puntos Naranja, espacios seguros donde personal capacitado ofrece orientación y canalización inmediata a mujeres en situación de riesgo.



Con la coordinación entre el Poder Judicial del Estado y el Gobierno de Baja California, la entidad se ubica entre las que cuentan con mayor infraestructura para la atención de mujeres víctimas de violencia, y con uno de los sistemas más amplios de movilidad segura del país.



“En Baja California las mujeres no nos rendimos, y ante la adversidad, crecemos, creamos los Centros de Justicia, los juzgados especializados, el escuadrón violeta, para protegerlas y acompañarlas ante cualquier caso de violencia”, declaró la gobernadora.



La gobernadora Marina del Pilar afirmó que con la creación de la Secretaría de las Mujeres en 2025, Baja California dio un paso decisivo para fortalecer el Sistema Violeta, incorporando la perspectiva de género en todas las áreas del Gobierno y alineando los programas de apoyo y desarrollo en favor de la igualdad.



El Sistema Violeta ofrece transporte seguro, apoyo psicológico y jurídico, atención médica y acompañamiento social, promoviendo la autonomía económica y una vida libre de violencia para las mujeres bajacalifornianas. Con estos resultados, Baja California consolida un modelo integral de justicia y protección con impacto real en la vida de miles de mujeres y sus familias.