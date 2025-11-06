Repuntan el peso y la Bolsa Mexicana tras una serie de pérdidas

-La moneda nacional cotizaba en 18.6060 por dólar.

El peso y La Bolsa Mexicana de Valores avanzaban recuperando parte del terreno cedido en jornadas anteriores, luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.



El empleo privado aumentó en 42 mil puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29,000 en septiembre. Economistas habían pronosticado un avance de 28 mil posiciones laborales.



La moneda nacional cotizaba en 18.6060 por dólar, con una apreciación de un 0.32% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se debilitó cerca de un 1%.



“El tipo de cambio muestra que ha iniciado una tendencia al alza escalonada”, dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis.



Cabe destacar que el tipo tocó la resistencia clave de 18.7706 pesos por dólar y aunque posteriormente hubo una corrección a la baja, se abre la puerta para que el peso se deprecie por encima de los 18.8000 pesos por dólar, agregó.



A nivel local se dio a conocer que la inversión fija bruta registró en agosto su mayor caída en lo que va del año, mientras que a tasa interanual se contrajo por duodécimo mes consecutivo.



En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8.67%, igual que la tasa a 20 años MX20YT=RR que se ubicaba en un 9.37%.