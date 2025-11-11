GEM llama a reforzar los cuidados ante la temporada de frío

La Secretaría de Salud señala que las infecciones respiratorias agudas se incrementan arriba de 15% en niños y 30% en adultos mayores con males crónicos.

Ante el inicio de la temporada de frío, que abarca de octubre a marzo, y por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de reforzar medidas para el bienestar de la población, la Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a la población a adoptar medidas preventivas básicas para evitar infecciones respiratorias agudas (IRA´s), con especial énfasis en adultos mayores, menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas, así como quemaduras por pirotecnia o intoxicación por monóxido de carbono.



En el primer caso, la incidencia de afecciones de las vías respiratorias en este período, se incrementan arriba de 15 por ciento en niños y de hasta 30 por ciento en adultos mayores con enfermedades crónicas; mientras que los accidentes provocados por fuegos artificiales o el uso de anafres, fogones, calentadores o chimeneas aumentan entre 8 y 9 por ciento.



Por ello, la dependencia sugiere abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos de temporada que son ricos en vitamina C y mantenerse bien hidratado.



En caso de presentar algún malestar se debe acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica y, fundamentalmente, evitar la automedicación, además es necesario adoptar el estornudo de etiqueta —tapar la nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable—, no escupir, no tocarse la cara y lavarse las manos con frecuencia.



La Secretaría de Salud mexiquense, destaca que, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, quemaduras o incendios, es importante tomar en cuenta que, al utilizar calentadores, braseros, fogones o chimeneas en los hogares, se debe mantener una ventilación adecuada y no dejarlos encendidos durante la noche.



De igual manera, al incrementarse la venta de pirotecnia en esta temporada, se recomienda que un adulto supervise el uso, además de no guardar estos artículos en las bolsas del pantalón, chamarras o abrigos.