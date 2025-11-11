Actualiza GEM reglamento de tránsito para prevenir accidentes, salvar vidas y proteger a la niñez

Otro de los objetivos es otorgar certeza jurídica a la ciudadanía, ya que con las adecuaciones se tiene claridad sobre la normatividad en materia de vialidad.

Con el propósito de prevenir accidentes, salvar vidas, proteger a la niñez y garantizar una movilidad más segura y ordenada, el Gobierno del Estado de México actualizó el Reglamento de Tránsito para incorporar nuevas disposiciones que favorezcan a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores bajo el principio de “primero la seguridad”.



La reforma, instruida por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pone en el centro la prevención de accidentes mediante reglas claras, sanciones proporcionales y medidas que fomenten una movilidad segura e incluyente para todas y todos.



Entre las novedades se establece la exclusividad de carriles confinados y ciclovías: queda prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar en ellos. Además, quienes transiten por la vía deberán ceder el paso a peatones y ciclistas, así como alternar el paso en incorporaciones y cruceros. También se reitera que está prohibido conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias tóxicas.



En materia de motociclistas, la norma dispone que solo podrán conducir mayores de edad con licencia expedida tras aprobar el examen teórico y obtener la certificación correspondiente, establecida por la Secretaría de Movilidad.



El uso de casco certificado y en buen estado es obligatorio, con vigencia no mayor a cinco años, y queda prohibido transportar a niñas, niños o adolescentes que no puedan sujetarse adecuadamente. El rebase deberá realizarse únicamente por el carril izquierdo, y se prohíbe llevar cargas que comprometan el equilibrio o la visibilidad.



Con el fin de hacer las sanciones más justas, el Reglamento elimina las multas fijas y sustituye este esquema por uno de rangos: monto mínimo para quienes no tengan sanciones pendientes, rango medio para quienes acumulen dos o tres adeudos y rango máximo —sin superar los montos vigentes— para reincidentes con cuatro o más infracciones. Los montos actuales se mantienen como límite superior.



Solo las agentes de tránsito están facultadas para imponer sanciones, mientras que los Agentes de Vialidad tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento. La boleta de infracción deberá contener requisitos precisos —placa, entidad, motivo y firma de la agente— con el objetivo de reforzar la certeza jurídica.



En materia de infracciones inteligentes, únicamente procederán en carriles confinados y ciclovías, siempre con señalización visible, equipos calibrados y garantizando el derecho de audiencia y defensa. Parte de los recursos recaudados por sanciones derivadas de la invasión de carriles confinados se destinará a la construcción de infraestructura peatonal y ciclista, con lo que se busca vincular la aplicación de sanciones con el beneficio directo a la comunidad.



Además, se fortalecen los mecanismos de coordinación entre autoridades de tránsito, seguridad pública y protección civil para atender de manera inmediata incidentes que afecten la circulación y salvaguardar la integridad de las personas.



La actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México entrará en vigor el próximo 25 de noviembre. Con estas reformas, el Gobierno del Estado de México tiene el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar el derecho a una movilidad segura para todas las personas que transiten en territorio mexiquense, mediante acciones y medidas orientadas a proteger la vida y la integridad de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, promoviendo condiciones de equidad en el uso de la vía pública.



Consulta la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México en la página del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2025/nov102.pdf.