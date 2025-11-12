Bajó en Edoméx 42% el promedio diario de homicidios dolosos: Delfina Gómez

-La entidad deja los primeros lugares nacionales en incidencia de homicidio doloso gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacó la reducción del 42 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México, resultado de la estrategia integral de seguridad impulsada en las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“Presidí la Mesa de Paz de este día, en Palacio de Gobierno, donde dimos seguimiento a la #MañaneraDelPueblo en la cual se compartió que en el Estado de México se registra una disminución de 42% en el promedio diario de homicidio doloso, de septiembre de 2024 a octubre de 2025.



Trabajamos por un #EdoMéx seguro y tranquilo para todas y todos. #ElPoderDeServir”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.



El informe presentado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, mostró que la entidad ha dejado de ocupar los primeros lugares de violencia letal, al pasar del segundo al quinto sitio nacional, con una disminución constante durante los últimos trece meses.



En el comparativo de septiembre de 2024 a octubre de 2025, el Estado de México redujo el promedio diario de 6.63 a 3.87 homicidios, una baja del 42 por ciento.



El Gobierno mexiquense resalta que esta tendencia se debe a la coordinación permanente de la Mesa Paz, integrada por autoridades federales, estatales y municipales, así como a acciones focalizadas en los municipios de mayor incidencia.



En la Mesa de Paz número 212 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México; Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la CODHEM, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.