Con la Estrategia de las 3P, durante 2025 disminuyeron los delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno informó que 238 personas fueron detenidas por extorsión, 50 por ciento más que el año anterior

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en los primeros 303 días que lleva su administración de combatir la inseguridad en la Ciudad de México se lograron reducir los delitos de alto impacto en 13%, los homicidios dolosos en 9% y el robo de vehículos, con y sin violencia, en 12%, en comparación con 2024, gracias al trabajo sostenido del Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad.



La titular del Ejecutivo local detalló que estos resultados son producto de tres grandes estrategias, enfocadas en la prevención del delito, el combate a la delincuencia y la construcción de territorios de paz e igualdad.



Añadió que se impulsan las 3 ‘P’ de la prevención del delito: 1.- policía cercana a la gente, 2.- patrullaje territorial, y 3.- puntos de videovigilancia en aumento”, que se conjuntaron con el uso de tecnología e inteligencia y la generación de oportunidades de educación y trabajo para jóvenes.



Subrayó que la disminución de homicidios es un claro indicador de la reducción de la violencia, pues cada caso de este tipo es denunciado y contabilizado, incluyendo tentativas y feminicidios. Aseguró que de ninguna manera se están reclasificando los homicidios en otra categoría.



En cuanto al robo de vehículos, explicó que de enero de 2019 a la fecha se ha reducido en 55 por ciento y en 12 por ciento comparado con el año pasado. Agregó que el robo de transporte con violencia disminuyó 80 por ciento frente a 2019 y 35 por ciento respecto a 2024.



Informó que se han detenido a 238 personas por extorsión o tentativa de extorsión, lo que representa un incremento de 50 por ciento en ese tipo de aprehensiones, respecto al año pasado.



En materia de salud mental, la Jefa de Gobierno destacó la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento, impulsada desde marzo, mediante la cual se han realizado más de 509 mil acciones con estudiantes, profesores y madres y padres de familia.



Tan sólo en octubre, fueron atendidas 155 mil personas, de las cuales 144 mil fueron estudiantes, a través de talleres, jornadas y canalizaciones. Agregó que, gracias al programa Auxilio Escolar, se brindó acompañamiento a 255 escuelas secundarias y 166 de nivel medio superior en el turno vespertino, con un total de 6 mil 156 jornadas.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el último año fueron detenidas 7 mil 262 personas por delitos de alto impacto.



Vázquez Camacho destacó que de octubre de 2024 a la fecha se ha detenido a más de 40 mil personas generadoras de violencia, y que en octubre de este año fueron asegurados dos presuntos integrantes de grupos criminales dedicados al narcomenudeo, la extorsión, el robo y el homicidio.



Subrayó que la estrategia Policía Cerca de Ti permitió realizar más de 2 millones de visitas a casas, negocios y espacios públicos en las 16 alcaldías, además de reconocer la labor policial con más de 20 mil estímulos, 7 mil condecoraciones y 3 mil ascensos.



La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, destacó que la reducción de delitos de alto impacto se acompaña de un aumento en la procuración de justicia.



Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que las llamadas de emergencia al 911 disminuyeron casi 11 por ciento respecto a 2024, lo que coincide con la reducción de hechos delictivos en la capital.