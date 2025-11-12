Marina del Pilar cumple con 90% de sus compromisos en cuatro años de administración

Ha logrado convertir la planeación pública en acciones concretas que hoy se reflejan en comunidades más seguras, justas y con mejores oportunidades.

La consolidación del proyecto de transformación de Baja California alcanzó este año el 90 por ciento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, resultado de una administración que ha puesto en el centro a las personas y sus derechos.



Con una visión humanista y de resultados, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha logrado convertir la planeación pública en acciones concretas que hoy se reflejan en comunidades más seguras, justas y con mejores oportunidades.



En cuatro años de gobierno, Marina del Pilar ha conducido una política social que redujo la pobreza a niveles históricos y permitió que más de 500 mil personas salieran de la pobreza multidimensional.



Gracias a una estrategia integral que combina inversión pública, empleo digno y programas sociales, Baja California se ubica entre las entidades con mayor bienestar, al alcanzar el cuarto lugar nacional en ingreso promedio por hogar.



El fortalecimiento del bienestar distingue la gestión de Marina del Pilar. A través de la Estrategia Corazones y programas como Pancita Llena, Corazón Contento y Tarjeta Violeta, más de 100 mil mujeres jefas de familia reciben apoyo y capacitación, mientras que niñas y niños acceden a alimentación diaria en escuelas públicas, fortaleciendo su salud y aprendizaje.



En materia educativa, Avila Olmeda presentó la Beca Corazón de Cimarrón, un nuevo programa que cubrirá el 100 por ciento de la inscripción y reinscripción del alumnado de la Universidad Autónoma de Baja California en situación de vulnerabilidad.



De manera complementaria, se ampliarán los espacios en las carreras de Medicina y Psicología en Tijuana, con una inversión de 61 millones de pesos para 150 lugares adicionales. Esta medida responde a la creciente demanda de profesionales en áreas prioritarias para la salud pública y permitirá que más jóvenes continúen su formación en una de las universidades más importantes del noroeste del país.



En materia de salud, la gobernadora anunció la próxima construcción del Hospital de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, que brindará atención gratuita y especializada a niñas y niños que lo requieran.



Destacó que en estos cuatro años se logró la rehabilitación de siete hospitales y la puesta en marcha de siete Clínicas del Bienestar, acciones que consolidan una red médica más cercana, gratuita y de calidad para la población.



En materia de infraestructura, la gobernadora anunció el megaproyecto de bacheo más grande en la historia de Mexicali, que contempla la rehabilitación integral de vialidades con una máquina recicladora de asfalto que permanecerá en la capital del estado para recuperar calles de manera permanente y sustentable.



Dio a conocer la rehabilitación total de la Unidad Deportiva Robledo, un espacio emblemático para las familias mexicalenses que será renovado con áreas seguras y modernas para la práctica deportiva.



Se incorporaron 31 unidades de transporte para personal de la industria maquiladora en Tijuana, equipadas con tecnología sustentable que reduce emisiones y optimiza el consumo de energía.



La justicia y la seguridad también avanzaron con un enfoque humano y eficiente. Se fortaleció el sistema judicial de Baja California con el aumento de 94 a 159 juzgados en todo el estado, lo que ha permitido agilizar los procesos y acercar la justicia a la ciudadanía.



También se consolidó el Modelo de Justicia para las Mujeres, con tres Centros de Justicia y nuevos juzgados especializados en violencia familiar, garantizando atención con perspectiva de género y protección efectiva de los derechos de las víctimas.



Para San Quintín, la gobernadora anunció que durante 2026 iniciará la construcción de la Planta Desalinizadora, una obra clave para garantizar el abasto de agua potable en la región sur del estado.



Cuatro años después de iniciar su gestión, Marina del Pilar consolida un gobierno con resultados medibles y una base sólida para el futuro. Los avances en bienestar, educación, salud e infraestructura reflejan un cambio real en la vida de las familias bajacalifornianas.